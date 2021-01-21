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環球購物中心桃園A19打造攀岩場、滑雪場第二季見客

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
桃園A19為首家結合冠德住宅的大型複合式商場，預計今年第二季開幕。圖／環球購物中心提供
桃園A19為首家結合冠德住宅的大型複合式商場，預計今年第二季開幕。圖／環球購物中心提供

2021百貨強攻內需，Global Mall環球購物中心今年將透過改裝、線上線下多管道服務，也持續擴大無接觸服務，為不確定的疫情發展提前佈局。中和店第一季率先改裝超過20櫃位，包括迎來全新升級的威秀影城與餐飲品牌，預計3、4月登場。另外桃園A8成立以來首度進行大幅度改裝；A9則強化擴大生活雜貨需求；南港則持續引進各國美食料理，而環球購物中心第8家商場桃園A19將於第二季開幕，透過改裝、新商場持續為市場帶來動能。

桃園人過不久又有A19新商場可逛，環球購物中心桃園A19總面積共上萬坪、營業面積8千多坪，為一至七樓商場，主打智能與生活體驗，共匯聚70～80家廠商品牌，一樓為二家街邊店，二至五樓為商場，六、七樓則有大型空間作為像是健身教室使用。另外，也會設置大型攀岩、滑雪場等休閒娛樂設施，預計今年第二季開幕。

以家庭客為主力的環球購物中心中和店，餐飲娛樂需求比重高，威秀影城進駐後影廳擴大為10廳，並全面升級觀影體驗與座位空間變大，提升觀影品質。另外四樓新引進饗賓集團旗下「開飯川食堂」，以及集團新創吃到飽火鍋品牌、首家「小福利」，預計3、4月登場。

而去年受到疫情與影城衰退衝擊，環球購物中心2020整體業績近持平，但車站型的板橋車站、南港車站迅速爬升回穩，年度有2～5%業績成長。南港車站近期有「港點大師」新登場，主打多樣化港式點心，包含腸粉、撈麵、元盅蒸飯、蒸點、煲湯等。

針對年節採購商機，環球購物中心春節檔期提前開跑，1/21～2/26持GMpay刷Global Mall聯名卡單日單卡累計消費滿2,000元送200元電子禮券。1/25發出總計上百萬元百元折扣碼，App會員可以線上立即搶，可於1/28～2/26於全台7店指定專門店單筆消費滿1,000元，出示App折扣券即可現折100元購物金。另外，1/28至1/31限定四天，App會員持點數88點即可兌換88元電子禮券，相當於1點兌1元（一般為100點兌30元）等於把點數放大了。

「港點大師」進駐環球購物中心南港車站。圖／環球購物中心提供
「港點大師」進駐環球購物中心南港車站。圖／環球購物中心提供
環球購物中心春節檔期開跑，1/21～2/26持GMpay刷Global Mall聯名卡單日單卡累計消費滿2,000元送200元電子禮券。記者林澔一／攝影
環球購物中心春節檔期開跑，1/21～2/26持GMpay刷Global Mall聯名卡單日單卡累計消費滿2,000元送200元電子禮券。記者林澔一／攝影
環球購物中心板橋車站已高掛彩色燈籠等春節應景裝置。記者林澔一／攝影
環球購物中心板橋車站已高掛彩色燈籠等春節應景裝置。記者林澔一／攝影
「港點大師」進駐環球購物中心南港車站。圖／環球購物中心提供
「港點大師」進駐環球購物中心南港車站。圖／環球購物中心提供

環球購物中心

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