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迎接新年春節 DE BEERS美鑽上身好運來
迎接全新的農曆辛丑牛年到來，穿新衣戴新帽的同時，也很適合以少量的朝氣為自己招來幸運、迎向耀眼發光的新的人生旅程。在除舊佈新的此際，以優質美鑽聞名的DE BEERS以璀璨通透的美鑽將大自然新生之美戴在身上，清掃舊歲浮塵，迎接盎然生機的新年。
以清新朝露為創作主角的Dewdrop系列珠寶，備有黃金、玫瑰金等不同材質，凸顯鑽石的閃亮。手環、戒指設計較為典雅，可單獨或堆疊配戴，吊墜項鍊和單行密釘鑲鑽戒指，簡約大方的設計風格不僅點亮節日氛圍，亦可融入日常搭配。
而以晨光下的蓮花花瓣輪廓為靈感的Enchanted Lotus系列，有復甦和新生力量的含義存在。以鑽石與最能襯托亞洲人膚色的玫瑰金色澤，搭配寓意平安吉祥的紅玉髓，備有圓牌項鍊和戒指等作品，帶來深受歡迎的喜氣。配襯白色珍珠貝母的圓牌項鍊與手鐲，則以與溫潤的虹彩光芒展現知性之美。
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