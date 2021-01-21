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迎接新年春節 DE BEERS美鑽上身好運來

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
DE BEERS Dewdrop系列以清新朝露為創作主角。圖／DE BEERS提供
DE BEERS Dewdrop系列以清新朝露為創作主角。圖／DE BEERS提供

迎接全新的農曆辛丑牛年到來，穿新衣戴新帽的同時，也很適合以少量的朝氣為自己招來幸運、迎向耀眼發光的新的人生旅程。在除舊佈新的此際，以優質美鑽聞名的DE BEERS以璀璨通透的美鑽將大自然新生之美戴在身上，清掃舊歲浮塵，迎接盎然生機的新年。

以清新朝露為創作主角的Dewdrop系列珠寶，備有黃金、玫瑰金等不同材質，凸顯鑽石的閃亮。手環、戒指設計較為典雅，可單獨或堆疊配戴，吊墜項鍊和單行密釘鑲鑽戒指，簡約大方的設計風格不僅點亮節日氛圍，亦可融入日常搭配。

而以晨光下的蓮花花瓣輪廓為靈感的Enchanted Lotus系列，有復甦和新生力量的含義存在。以鑽石與最能襯托亞洲人膚色的玫瑰金色澤，搭配寓意平安吉祥的紅玉髓，備有圓牌項鍊和戒指等作品，帶來深受歡迎的喜氣。配襯白色珍珠貝母的圓牌項鍊與手鐲，則以與溫潤的虹彩光芒展現知性之美。

DE BEERS Enchanted Lotus系列以晨光下的蓮花花瓣輪廓為靈感。圖／DE BEERS提供
DE BEERS Enchanted Lotus系列以晨光下的蓮花花瓣輪廓為靈感。圖／DE BEERS提供
DE BEERS Enchanted Lotus 18K玫瑰金紅玉髓鑽石圓牌項鍊，10萬1,000元。圖／DE BEERS提供
DE BEERS Enchanted Lotus 18K玫瑰金紅玉髓鑽石圓牌項鍊，10萬1,000元。圖／DE BEERS提供
DE BEERS Enchanted Lotus 18K玫瑰金紅玉髓鑽石戒指，23萬9,000元。圖／DE BEERS提供
DE BEERS Enchanted Lotus 18K玫瑰金紅玉髓鑽石戒指，23萬9,000元。圖／DE BEERS提供
DE BEERS Dewdrop 18K黃金鑽石戒指，14萬6,000元。圖／DE BEERS提供
DE BEERS Dewdrop 18K黃金鑽石戒指，14萬6,000元。圖／DE BEERS提供
DE BEERS Dewdrop 18K黃金鑽石手環，34萬9,000元。圖／DE BEERS提供
DE BEERS Dewdrop 18K黃金鑽石手環，34萬9,000元。圖／DE BEERS提供

鑽石 珠寶

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