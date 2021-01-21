迎接新年春節 DE BEERS美鑽上身好運來

迎接全新的農曆辛丑牛年到來，穿新衣戴新帽的同時，也很適合以少量的朝氣為自己招來幸運、迎向耀眼發光的新的人生旅程。在除舊佈新的此際，以優質美鑽聞名的DE BEERS以璀璨通透的美鑽將大自然新生之美戴在身上，清掃舊歲浮塵，迎接盎然生機的新年。

以清新朝露為創作主角的Dewdrop系列珠寶，備有黃金、玫瑰金等不同材質，凸顯鑽石的閃亮。手環、戒指設計較為典雅，可單獨或堆疊配戴，吊墜項鍊和單行密釘鑲鑽戒指，簡約大方的設計風格不僅點亮節日氛圍，亦可融入日常搭配。