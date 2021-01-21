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陳時中、北市府都點名！唐吉訶德限進場250人 卻仍見排隊人龍
日本知名連鎖平價賣場「驚安殿堂‧唐吉訶德」的台灣首店「DON DON DONKI西門店」日前開幕以來，眾多嘗鮮民眾漏夜搶排入場的畫面，讓許多人擔心大量聚群可能造成疫情擴散。中央疫情指揮中心指揮官陳時中今(21)日特別呼籲民眾「不用急在一時逛」，北市府衛生局及商業處則在視察現場後，要求賣場加強防疫措施，同時應進一步限縮進場人數，記者現場觀察，業者已拉高防疫規格，包含限制進店人數為250人，同時加強宣導維持社交距離及店外噴酒精消毒，但官方最新的防疫作法則尚未公布。
由於新冠疫情悶了一整年，需多哈日族無法出國，加上「DON DON DONKI西門店」又是日本「唐吉訶德」登台的首號店，因此在開幕首日即吸引大批民眾朝聖，甚至連隔日想「趁凌晨人少」去逛賣場的民眾，也都出現結帳櫃台大排長龍，結個帳需要等上五小時。
雖然店家在開幕前，即在官方粉絲團宣告防疫政策，包含限制入店人數，以及發放預約手環讓民眾可以不用在現場排隊等候，也落實量體溫跟店內全面配戴口罩，但短時間湧入大量的購物人潮，根本無法維持社交距離，甚至還不時傳出現購物民眾未戴口罩的狀況，在疫情持續嚴峻的此時，讓許多民眾看得心驚膽戰。
在遭中央疫情指揮中心及北市衛生局陸續點名後，關於最新的防疫政策，DON DON DONKI台灣公司仍在開會決議中。但據記者詢問現場工作人員後，表示目前就是限制250人入場，至於現場還是有人排隊，主要是因為排候補，已領預約手環的人若沒進場的話，將會開放候補進場。
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