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唐吉訶德再現人潮 排隊距離標示根本不到1公尺

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
實際測量後，發現2張標示之間的距離只有60公分。記者鍾維軒／攝影
實際測量後，發現2張標示之間的距離只有60公分。記者鍾維軒／攝影

日本知名百貨業唐吉訶德盛大開幕，吸引排隊人潮，北市府商業處和衛生局前往督導加強防疫，要求業者進行總量管制，現已控制在250人內，並落實排隊社交距離，發放「快速通關手環」，讓民眾在指定時間入內，禁止現場排隊。但現場早已擠滿排隊顧客，亦無發放手環，地面標示甚至不足1公尺社交距離。

不過記者實際走訪現場，卻發現排隊人潮不斷出現，一路排到街口，人與人之間也沒有保持社交距離，更沒有發放「快速通關手環」。對此，業者表示，因為現在手環已經發到凌晨時段，大多民眾不願意拿取，才開放民眾排隊入場。

另外，雖然業者有聽從衛生局指示，在地上貼距離標示，但實際上距離只有60公分，沒有依照中央流行疫情指揮中心的規範，保持室外1公尺、室內1.5公尺的社交距離。紅龍之外的排隊人潮也不漸趨緩，亦無保持社交距離。

民眾排隊時也無視地面標示，靠得相當近；有排隊的民眾就表示，現在入場的速度很快，大概30分鐘就會前進，至於為何不願意拿取手環，該民眾表示，根本不知道唐吉訶德有發手環，只是看見隊伍想說直接排隊進場就好。

不少人排隊等帶進場，現場已經不發放入場手環。記者鍾維軒／攝影
不少人排隊等帶進場，現場已經不發放入場手環。記者鍾維軒／攝影
紅龍外的排隊人潮沒減少過，民眾也沒有保持社交距離。記者鍾維軒／攝影
紅龍外的排隊人潮沒減少過，民眾也沒有保持社交距離。記者鍾維軒／攝影

社交距離 衛生局 唐吉訶德

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