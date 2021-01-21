台北首店！無印良品進駐東區全聯 開幕日滿額送洗面乳

偽出國話題夯，又以台灣民眾最愛的日本品牌討論最熱烈！全聯福利中心暨引進「生活良好」、「阪急麵包」兩系列日系品牌後，正式宣布與MUJI無印良品攜手合作，並同步亮相台北市首間大安延吉無印良品專區，以店中店模式完整移植日系品牌的高質感，融合全聯的平價概念與無印良品「有道理的便宜」，將優質平價的消費體驗徹底深入每位消費者的日常生活。

MUJI無印良品自2020年9月開始進駐全聯進行測試，目前共有11間門市，分別位於雙北、桃園、雲林、嘉義、高雄、宜蘭，依各店大小設置約17～28座貨架。其中北市大安延吉門市專區約27.2坪，有28座貨架，規模最大。目標2021年底全台可達近60間門市，將以6都內250坪以上的店點優先導入。

全聯福利中心總經理蔡篤昌表示，全聯近年不只積極拓點、尋覓大坪數店點，更努力吸引新客層，此次透過MUJI無印良品的進駐，吸引年輕客層，達到品牌粉絲互相交流的目的，也全面滿足消費者購買不同價位商品的需求。全聯指出，MUJI無印良品店中店目前主要引進年度熱銷品、各類別主力商品、日常基本品以及具有環保友善地球概念的商品，網羅食品、廚房餐具用品、生活用品、妝品類、服飾內衣等品項，其中像是收納、旅行用品、筆類、內衣等皆是全聯新增的品類，提供消費者更豐富的商品與品牌選擇，且全台價格統一、可使用PX Pay付款、累積福利點也是一大吸引消費者的優勢。未來也有機會開發全聯獨家販售商品，並同步提供MUJI passport里程累積。