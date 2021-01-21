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藝術家打造卡通牛 Marc Jacobs新年系列就是可愛又時尚

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
牛年限定的Marc Jacobs X Magda Archer大眼小牛塗鴉系列。圖／俊思提供
牛年限定的Marc Jacobs X Magda Archer大眼小牛塗鴉系列。圖／俊思提供

最近許多時尚品牌都推出了應景的農曆新年系列，不過對比於傳統比較常聯想到的紅、金配色或是逼真的生肖動物圖樣元素，卡通風格也是另一種頗受歡迎的設計路線。Marc Jacobs的牛年限定系列商品，就是主打卡通牛圖樣，配上繽紛的色彩，超級吸睛！

其實自2020春夏開始，Marc Jacobs就推出了由英國諷刺藝術家Magda Archer繪製的厭世小羊系列商品，可愛有趣。今年再度打造了多款由他所創作的角色，除了應景的新年限定小牛之外，還有熊貓、小狗、兔子，每個角色都搭配了專屬的標語，有的延續之前厭世的風格，像是小狗的「You're So Good At Making Me Feel Bad(你很擅長讓我感覺很差)」、熊貓的「I'm gonna die lonely(我會孤單離世)」，再度展顯藝術家的黑色幽默感。而作為新年限定圖樣，小牛配上的則是「Be Happy,Be Lucky(快樂，幸運)」，傳遞希望、正面能量。

全系列包含衛衣、T-shirt和托特包款，顏色有紅、粉紅、青蘋果綠、黃色、橘色，都是充滿春天氣息的亮眼色，讓大家穿戴上他們過個可愛俏皮的新年！

Marc Jacobs X Magda Archer大眼小牛塗鴉短袖上衣，5,690元。圖／俊思提供
Marc Jacobs X Magda Archer大眼小牛塗鴉短袖上衣，5,690元。圖／俊思提供
Marc Jacobs X Magda Archer大眼小牛塗鴉The Tote Bag，10,900元。圖／俊思提供
Marc Jacobs X Magda Archer大眼小牛塗鴉The Tote Bag，10,900元。圖／俊思提供
Marc Jacobs X Magda Archer大眼小牛塗鴉在農曆新年非常應景。圖／俊思提供
Marc Jacobs X Magda Archer大眼小牛塗鴉在農曆新年非常應景。圖／俊思提供
Marc Jacobs X Magda Archer大眼小牛塗鴉The Tote Bag，10,900元。圖／俊思提供
Marc Jacobs X Magda Archer大眼小牛塗鴉The Tote Bag，10,900元。圖／俊思提供
Marc Jacobs X Magda Archer黃毛小狗塗鴉The Tote Bag，10,900元。圖／俊思提供
Marc Jacobs X Magda Archer黃毛小狗塗鴉The Tote Bag，10,900元。圖／俊思提供
Marc Jacobs X Magda Archer滑板兔子塗鴉長袖上衣，9,990元。圖／俊思提供
Marc Jacobs X Magda Archer滑板兔子塗鴉長袖上衣，9,990元。圖／俊思提供
Marc Jacobs X Magda Archer大眼小牛塗鴉在農曆新年非常應景。圖／俊思提供
Marc Jacobs X Magda Archer大眼小牛塗鴉在農曆新年非常應景。圖／俊思提供
Marc Jacobs X Magda Archer大眼小牛塗鴉在農曆新年非常應景。圖／俊思提供
Marc Jacobs X Magda Archer大眼小牛塗鴉在農曆新年非常應景。圖／俊思提供
Marc Jacobs X Magda Archer滑板兔子塗鴉The Tote Bag，10,900元。圖／俊思提供
Marc Jacobs X Magda Archer滑板兔子塗鴉The Tote Bag，10,900元。圖／俊思提供
Marc Jacobs X Magda Archer滑板兔子長袖上衣，9,990元。圖／俊思提供
Marc Jacobs X Magda Archer滑板兔子長袖上衣，9,990元。圖／俊思提供
Marc Jacobs X Magda Archer樂天熊貓塗鴉The Tote Bag，10,900元。圖／俊思提供
Marc Jacobs X Magda Archer樂天熊貓塗鴉The Tote Bag，10,900元。圖／俊思提供
Marc Jacobs X Magda Archer大眼小牛塗鴉The Tote Bag，10,900元。圖／俊思提供
Marc Jacobs X Magda Archer大眼小牛塗鴉The Tote Bag，10,900元。圖／俊思提供
Marc Jacobs X Magda Archer大眼小牛塗鴉長袖上衣，9,990元。圖／俊思提供
Marc Jacobs X Magda Archer大眼小牛塗鴉長袖上衣，9,990元。圖／俊思提供
Marc Jacobs X Magda Archer大眼小牛塗鴉The Tote Bag，10,900元。圖／俊思提供
Marc Jacobs X Magda Archer大眼小牛塗鴉The Tote Bag，10,900元。圖／俊思提供
Marc Jacobs X Magda Archer大眼小牛塗鴉在農曆新年非常應景。圖／俊思提供
Marc Jacobs X Magda Archer大眼小牛塗鴉在農曆新年非常應景。圖／俊思提供

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