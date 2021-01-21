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包包長出金牛角！MOSCHINO新年限量系列開賣

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
MOSCHINO推出新年限量膠囊系列。圖／MOSCHINO提供、摘自品牌官網
MOSCHINO推出新年限量膠囊系列。圖／MOSCHINO提供、摘自品牌官網

為了慶祝農曆春節的到來，以往在設計中經常使用標誌性小可愛泰迪熊元素的MOSCHINO，這次創造出一隻卡通牛站上C位，推出全新的限量膠囊系列，用充滿童趣感的圖樣來傳遞過年的熱鬧愉快氣息。

創意總監Jeremy Scott打造出的這隻卡通牛，搭配眨一隻眼的俏皮表情，旁邊圍繞著「IN LOVE WE TRUST」標語，傳遞充滿希望、愛意的溫馨氛圍。全系列有洋裝、T-shirt、運動衫及運動褲，整體配色以紅色和金色為主，少量白色款，也象徵著吉祥如意、幸福好運的意思。前人氣女團火箭少女隊成員之一的Yamy（郭穎）也搶先在節目表演中穿上此系列紅色長版洋裝，還特別用紅色眼影相呼應整體造型，喜氣中帶著魅惑感。

其實這系列還有推出長了金牛角的包包、手機殼等，不過台灣沒有販售。MOSCHINO新年限量系列，已於MOSCHINO專門店發售。

牛年長版洋裝，21,500元。圖／MOSCHINO提供
牛年長版洋裝，21,500元。圖／MOSCHINO提供
Yamy（郭穎）搶先穿上牛年長版洋裝。圖／Yamy郭穎工作室提供
Yamy（郭穎）搶先穿上牛年長版洋裝。圖／Yamy郭穎工作室提供
牛年夾克，48,800元。圖／MOSCHINO提供
牛年夾克，48,800元。圖／MOSCHINO提供
牛年長袖T-shirt，24,300元。圖／MOSCHINO提供
牛年長袖T-shirt，24,300元。圖／MOSCHINO提供
牛年衛衣，19,800元。圖／MOSCHINO提供
牛年衛衣，19,800元。圖／MOSCHINO提供
牛年長版T-shirt，11,800元。圖／ MOSCHINO提供
牛年長版T-shirt，11,800元。圖／ MOSCHINO提供
牛年綁繩長褲，21,500元。圖／MOSCHINO提供
牛年綁繩長褲，21,500元。圖／MOSCHINO提供
MOSCHINO新年限量膠囊系列有推出一款長了金牛角的包包，但台灣沒有販售。圖／摘自品牌官網
MOSCHINO新年限量膠囊系列有推出一款長了金牛角的包包，但台灣沒有販售。圖／摘自品牌官網
Yamy（郭穎）搶先穿上牛年長版洋裝。圖／Yamy郭穎工作室提供
Yamy（郭穎）搶先穿上牛年長版洋裝。圖／Yamy郭穎工作室提供

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