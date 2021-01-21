包包長出金牛角！MOSCHINO新年限量系列開賣

為了慶祝農曆春節的到來，以往在設計中經常使用標誌性小可愛泰迪熊元素的MOSCHINO，這次創造出一隻卡通牛站上C位，推出全新的限量膠囊系列，用充滿童趣感的圖樣來傳遞過年的熱鬧愉快氣息。

創意總監Jeremy Scott打造出的這隻卡通牛，搭配眨一隻眼的俏皮表情，旁邊圍繞著「IN LOVE WE TRUST」標語，傳遞充滿希望、愛意的溫馨氛圍。全系列有洋裝、T-shirt、運動衫及運動褲，整體配色以紅色和金色為主，少量白色款，也象徵著吉祥如意、幸福好運的意思。前人氣女團火箭少女隊成員之一的Yamy（郭穎）也搶先在節目表演中穿上此系列紅色長版洋裝，還特別用紅色眼影相呼應整體造型，喜氣中帶著魅惑感。