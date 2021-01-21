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陳冠希再出手！CLOT聯名Air Jordan潮鞋現身 根本買不完

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
陳冠希親自詮釋CLOT與Jordan Brand聯名的Air Jordan XIV潮鞋。圖／JUICE提供
陳冠希親自詮釋CLOT與Jordan Brand聯名的Air Jordan XIV潮鞋。圖／JUICE提供

由男星陳冠希主導的潮牌CLOT除了與Polo by Ralph Lauren的聯名款引發討論話題之外，又再度曝光全新合作系列，二度攜手Jordan Brand打造的Air Jordan XIV潮鞋，彷彿要榨乾粉絲的荷包一樣。

繼2018年的Air Jordan XIII Low x CLOT鞋款之後，陳冠希主導的CLOT再度與Jordan Brand合作，設計出全新的的Air Jordan XIV Low x CLOT 「Terracotta」鞋款。延續過往擅長的中、西文化融合，鞋面採用棕褐色、沙色配色，並刻劃出如同兵馬俑的鎧甲外觀，鞋舌有別於以往，令人聯想到中國傳統的捲軸，還印上CLOT和Jordan字樣。而且細看鞋面會發現規律地壓有兩個及三個小點，代表著傳奇背號「23」﹐來向籃球大帝Michael Jordan致敬。不僅如此，鞋後跟則添上傳統的中國如意結及錢幣小飾品，意味著「如意吉祥」的意思；陳冠希也親自穿上雙聯名鞋演繹，對中國歷史、經典和Jordan對體育比賽熱愛的讚頌。

害怕搶不到聯名鞋？Onitsuka Tiger這系列也很值得你入手，品牌以經典鞋型為基礎，並加入防水又透氣的GORE-TEX材質，創造出能克服惡劣天氣的百搭鞋款。提供包括了MEXICO 66 SD、TIGER HORIZONIA和REBILAC RUNNER三款設計，除了有沈穩的配色，更帶有濃濃復古感，戶外活動也能穿出時尚感。此外，熱愛小白鞋的人也不用擔心雨天弄髒了，Onitsuka Tiger使用具防潑水塗層的皮革，運用在風靡於60至80年代的MEXICO 66與GSM鞋款，不管什麼造型都好搭配。

Onitsuka Tiger GSM網球鞋3,280元。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger GSM網球鞋3,280元。圖／Onitsuka Tiger提供

CLOT與Jordan Brand聯名Air Jordan XIV鞋，鞋面採用棕褐色、沙色配色，5,700元。圖／JUICE提供
CLOT與Jordan Brand聯名Air Jordan XIV鞋，鞋面採用棕褐色、沙色配色，5,700元。圖／JUICE提供

Onitsuka Tiger GORE-TEX系列TIGER HORIZONIA鞋5,280元。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger GORE-TEX系列TIGER HORIZONIA鞋5,280元。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger GORE-TEX系列REBILAC RUNNER鞋5,680元。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger GORE-TEX系列REBILAC RUNNER鞋5,680元。圖／Onitsuka Tiger提供

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