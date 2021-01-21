聽新聞
test
0:00 / 0:00
以為是「鄉土劇天王」李㼈 結果是彭于晏帥穿新春系列
Berluti發布新春限定系列，由品牌代言人彭于晏詮釋喜氣的全新色調「西馬爾紅（simal Red）」，在亮眼的紅色之中調和率性氛圍，梳起油頭頗有性格小生的風采，盡顯成熟男人味；宋威龍則詮釋BURBERRY的紅色秋冬系列服裝，在新春即將到來之際，顯得喜氣洋洋。
Berluti品牌代言人彭于晏以2021新春限定系列，展現都會雅痞風，「西馬爾紅」新色小牛皮外套、配襯Signature Canvas圖紋針織衫，和黑紅色系的Stellar休閒鞋，表現飽和濃烈的氛圍。品牌也在新春期間，推出西馬爾紅色系的Un Jour Gulliver迷你包，輪廓來自經典手袋，展現男士配件的優雅洗鍊。新春限定系列靈感來自於2021春夏季，創意總監Kris Van Assche與陶瓷藝術家Brian Rochefort跨界合作，以服裝為畫布，尋求醒目搶眼色彩的各種可能性。
BURBERRY則是在2020秋冬季率先推出黃色、粉紅色、正紅色的男裝外套與大衣，其中的正紅色熱情奔放，結合品牌經典英倫輪廓，都來自BURBERRY的經典正裝，例如風衣、牛角釦大衣以及套量西裝等等，融入當代新穎剪裁、或重新解構拼接，品牌大使宋威龍即在登上「紅秀Grazia」時身穿紅色連帽外套，色彩的層次搭配也令人印象深刻。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言