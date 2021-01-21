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以為是「鄉土劇天王」李㼈 結果是彭于晏帥穿新春系列

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
彭于晏和宋威龍都穿上紅色系服裝，展現新春喜氣。圖／Berluti 提供、取自微博
彭于晏和宋威龍都穿上紅色系服裝，展現新春喜氣。圖／Berluti 提供、取自微博

Berluti發布新春限定系列，由品牌代言人彭于晏詮釋喜氣的全新色調「西馬爾紅（simal Red）」，在亮眼的紅色之中調和率性氛圍，梳起油頭頗有性格小生的風采，盡顯成熟男人味；宋威龍則詮釋BURBERRY的紅色秋冬系列服裝，在新春即將到來之際，顯得喜氣洋洋。

Berluti品牌代言人彭于晏以2021新春限定系列，展現都會雅痞風，「西馬爾紅」新色小牛皮外套、配襯Signature Canvas圖紋針織衫，和黑紅色系的Stellar休閒鞋，表現飽和濃烈的氛圍。品牌也在新春期間，推出西馬爾紅色系的Un Jour Gulliver迷你包，輪廓來自經典手袋，展現男士配件的優雅洗鍊。新春限定系列靈感來自於2021春夏季，創意總監Kris Van Assche與陶瓷藝術家Brian Rochefort跨界合作，以服裝為畫布，尋求醒目搶眼色彩的各種可能性。

BURBERRY則是在2020秋冬季率先推出黃色、粉紅色、正紅色的男裝外套與大衣，其中的正紅色熱情奔放，結合品牌經典英倫輪廓，都來自BURBERRY的經典正裝，例如風衣、牛角釦大衣以及套量西裝等等，融入當代新穎剪裁、或重新解構拼接，品牌大使宋威龍即在登上「紅秀Grazia」時身穿紅色連帽外套，色彩的層次搭配也令人印象深刻。

Signature Canvas 圖紋黑紅針織衫，38,000元。圖／Berluti 提供
Signature Canvas 圖紋黑紅針織衫，38,000元。圖／Berluti 提供
Stellar西馬爾紅休閒鞋，36,500元。圖／Berluti 提供
Stellar西馬爾紅休閒鞋，36,500元。圖／Berluti 提供
Un Jour Gulliver 西馬爾紅迷你斜背包，71,500元。圖／Berluti 提供
Un Jour Gulliver 西馬爾紅迷你斜背包，71,500元。圖／Berluti 提供
宋威龍詮釋BURBERRY 2020秋冬紅色外套登上「紅秀Grazia」。圖／取自微博
宋威龍詮釋BURBERRY 2020秋冬紅色外套登上「紅秀Grazia」。圖／取自微博
BURBERRY在2020秋冬推出正紅色系正裝，熱情洋溢。圖／取自微博
BURBERRY在2020秋冬推出正紅色系正裝，熱情洋溢。圖／取自微博
Berluti西爾馬紅色皮革外套，22萬9,000元。圖／Berluti 提供
Berluti西爾馬紅色皮革外套，22萬9,000元。圖／Berluti 提供
彭于晏身穿Berluti 2021新春特別系列，展現當代男士的帥氣俐落。圖／Berluti 提供
彭于晏身穿Berluti 2021新春特別系列，展現當代男士的帥氣俐落。圖／Berluti 提供

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