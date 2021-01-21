以為是「鄉土劇天王」李㼈 結果是彭于晏帥穿新春系列

Berluti發布新春限定系列，由品牌代言人彭于晏詮釋喜氣的全新色調「西馬爾紅（simal Red）」，在亮眼的紅色之中調和率性氛圍，梳起油頭頗有性格小生的風采，盡顯成熟男人味；宋威龍則詮釋BURBERRY的紅色秋冬系列服裝，在新春即將到來之際，顯得喜氣洋洋。

Berluti品牌代言人彭于晏以2021新春限定系列，展現都會雅痞風，「西馬爾紅」新色小牛皮外套、配襯Signature Canvas圖紋針織衫，和黑紅色系的Stellar休閒鞋，表現飽和濃烈的氛圍。品牌也在新春期間，推出西馬爾紅色系的Un Jour Gulliver迷你包，輪廓來自經典手袋，展現男士配件的優雅洗鍊。新春限定系列靈感來自於2021春夏季，創意總監Kris Van Assche與陶瓷藝術家Brian Rochefort跨界合作，以服裝為畫布，尋求醒目搶眼色彩的各種可能性。