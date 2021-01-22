2021年菜推薦、網購夯什麼？udn買東西「數據」教你外帶年菜不踩雷

過年團圓圍爐，近幾年為省時間、備食材，越少親自下廚煮年菜，多數人會到知名飯店享用年菜米其林等級大餐，或選擇餐廳年菜外帶，甚至因應疫情升溫，免出門，一指下訂網購年菜預購業績也順勢水漲船高。

華人重視倫理親情，農曆年習俗回家鄉過年團圓，避免網購年菜踩雷影響團聚心情，udn買東西購物中心 特別統整近一個月年菜關鍵字搜尋熱度，以實際消費者「想要」、「需求」的搜索結果，用數據展現，來推薦2021年最夯年菜清單。

年菜品牌萬家爭鳴，以熱搜度最頻繁前5名品牌分別為「老協珍」、「呷七碗」、「天香樓」、「南門市場」、「海霸王」，考量到家中的人口數與口味習慣，除常見固定菜色年菜組合外，不少人喜好自由搭配像是佛跳牆、紅燒蹄膀、烏骨雞、櫻花蝦米糕、醬燒鱸魚、紅豆紫米甜湯...等單點菜色。另外，素食年菜相關關鍵字，較前幾年來得熱搜許多，廠商也趁勢推出素食年味！

udn買東西購物中心 指出年菜必吃菜色佛跳牆，以「老協珍」、「響城」、「珍苑」...等品牌搜尋度最高，而佛跳牆煲湯食材選擇上，消費者喜愛有鮑魚、烏參、干貝入菜，港粵風味，奢華感十足，也增添湯頭鮮美度。

udn買東西指出年菜必吃菜色佛跳牆，以「老協珍」、「響城」、「珍苑」...等品牌搜尋度最高。 （圖片來源：udn買東西提供）

▼【老協珍監製】海味街港式鮑魚佛跳牆 點此查看▸

推薦理由：2021年蘋果日報評比推薦佛跳牆類第一名，美食家徐天麟評比：價位精實鮮香。嚴選鮑魚、金華火腿、黑玉烏參等山珍海味，港式高湯煲煮，湯美味好，品嘗重點：每一口都吃的到高級食材，美味又不失面子。

【老協珍監製】海味街港式鮑魚佛跳牆，2021年蘋果日報評比推薦佛跳牆類第一名。 （圖片來源：udn買東西提供）

▼【呷七碗】全福團圓套餐(六道菜) 點此查看▸

推薦理由：呷七碗年菜在udn買東西回購率超高，年年上榜年菜組合。佛跳牆、紅棗雞湯、干貝米糕、紅燒蹄膀、糖醋鯧魚、醉蝦皆是熱銷菜色，組合套餐，一鍵購足，對講求方便的消費這來說，絕對是年菜選購首選。

呷七碗年菜在udn買東西回購率超高，年年上榜年菜組合。 （圖片來源：udn買東西提供）

▼【饗城】極好運年菜(六道菜) 點此查看▸

推薦理由：2020蘋果日報組合套餐第一名！蘋果日報年菜評比，美食專家指標等級認同的美味，挑剔的美食家都覺得好吃外，在套餐的售價相當親民，XO干貝米糕、活氣人蔘熬雞湯、匈牙利風味豬腳佐蜂蜜芥末醬、川味剁椒燒魚、窖藏冰釀醉蝦、冠軍新品霸王佛跳牆6道菜，2000元有找，CP值超高！

【饗城】極好運年菜，2020蘋果日報組合套餐第一名！6道菜2000元有找，CP值超高！ （圖片來源：udn買東西提供）

▼【台北亞都麗緻】天香樓米其林一星必點年菜(四道菜) 點此查看▸

推薦理由：年菜是犒賞自己與宴請親友，一年豐收的表徵。平常少有機會吃米其林餐點，在過年圍爐不要錯過天香樓年菜，連續蟬聯2016年~2020年米其林一星殊榮。麗緻東坡肉、紅燒獅子頭、老少筍燒肉、火烔元蹄全鴨煲為名廚用心製作的功夫菜，喜愛嘗鮮的消費者千萬不要錯過。

【饗城】極好運年菜，2020蘋果日報組合套餐第一名！6道菜2000元有找，CP值超高！ （圖片來源：udn買東西提供）

▼【大嬸婆】圓滿團圓年菜(十道菜) 點此查看▸

推薦理由：2021蘋果評比，禽類表現優異有獲獎。如果家裡用餐人數多，此套餐組合可供10~12人食用，而價格也非常划算，一道美味平均約200元左右。玉竹人蔘燉雞湯、極品上湯佛跳牆、糖醋醬爆魚、窖藏陳紹醉鮮蝦、酸菜白肉鍋、麻油猴頭菇養生湯、港式臘味米糕、澎湖花枝丸、鮮蝦腐皮卷、步步糕昇好彩頭10道常見辦桌料理，符合祖孫三代口味。

樂活e棧的三低蔬食年菜，低油、低糖、低鹽，天然食材，清爽不油膩。 （圖片來源：udn買東西提供）

▼【樂活e棧】素食年菜 六六大順套組(組合任選六道菜) 點此查看▸

推薦理由：素食人口逐年增加，不論是宗教或養生取向，可以試試樂活e棧的三低蔬食，低油、低糖、低鹽，天然食材，清爽不油膩。五菜一湯，提供組合任選、自由搭配。

【饗城】極好運年菜，2020蘋果日報組合套餐第一名！6道菜2000元有找，CP值超高！ （圖片來源：udn買東西提供）

2021年菜大街 點此查看▸