工藤靜香與女兒木村光熙母女包曝光！原來是寶格麗這款

曾經因為與木村拓哉結婚而成為全日本女性公敵的工藤靜香，近年來因為兩位女兒木村心美、木村光熙（Kōki）陸續出道，再次成為焦點。時間的流逝與如今一家人幸福的模樣讓許多人逐漸釋懷當年，對新一代的觀眾而言她也只是一位單純的「星媽」；近年來隨網路的發達，經常在IG分享收活點滴的她再次成為新時代的KOL。近日，工藤靜香就在IG上分享了她拎寶格麗（BVLGARI）2021春夏最新Serpenti Forever Maxi Chain蜜桃色小羊皮手提肩背包的穿搭照，與擔任寶格麗代言人的二女兒木村光熙曾經在IG上曝光過的桃紅色Serpenti Forever Maxi Chain包是同一系列的設計。

母女倆的包包都是寶格麗2021春夏Arkadia21的新品。經典的蛇頭釦頭以骨董Serpenti腕表的造型為靈感，採用tone on tone的同色系手法通以以金色包覆，於蛇首鑲飾與包身同色的小顆寶石，細節精緻。Serpenti Maxi Chain包款更從珠寶的長鍊與頸鍊得到啟發，加入既有裝飾感又能提揹的粗鍊設計。時尚感十足的鍊帶如同珠寶一般，以手工一節節串連，由寬而細，充分展現寶格麗以珍貴材質創造經典包款的深厚功力。宮藤靜香的蜜桃色包款搭配金色鍊帶，流露活潑的時尚貴氣；木村光熙的桃紅色包款鍊帶則搭配與包身Nappa小羊皮皮革同樣桃紅色的鍊帶，純色效果更顯年輕潮流感。 日本女歌手工藤靜香拎BVLGARI Serpenti Forever Maxi Chain蜜桃色小羊皮肩背包。圖／取自IG @kudo_shizuka 木村光熙拎寶格麗Serpenti Forever Maxi Chain洋紅尖晶石色小羊皮肩背包。圖／取自IG @koki @kudo_shizuka 木村光熙拎寶格麗Serpenti Forever Maxi Chain洋紅尖晶石色小羊皮肩背包。圖／取自IG @koki 木村光熙拎寶格麗Serpenti Forever Maxi Chain洋紅尖晶石色小羊皮肩背包。圖／取自IG @koki BVLGARI Serpenti Forever Maxi Chain蜜桃色小羊皮手提肩背包，93,000元。圖／寶格麗提供 日本女歌手工藤靜香拎BVLGARI Serpenti Forever Maxi Chain蜜桃色小羊皮肩背包。圖／取自IG @kudo_shizuka BVLGARI Serpenti Forever Maxi Chain蜜桃色小羊皮手提肩背包，93,000元。圖／寶格麗提供 BVLGARI Serpenti Forever Maxi Chain蜜桃色小羊皮手提肩背包，93,000元。圖／寶格麗提供 BVLGARI Serpenti Forever Maxi Chain洋紅尖晶石色小羊皮肩背包，87,100元。圖／寶格麗提供 日本女歌手工藤靜香拎BVLGARI Serpenti Forever Maxi Chain蜜桃色小羊皮肩背包。圖／取自IG @kudo_shizuka BVLGARI Serpenti Forever Maxi Chain洋紅尖晶石色小羊皮肩背包，87,100元。圖／寶格麗提供 BVLGARI Serpenti Forever Maxi Chain蜜桃色小羊皮手提肩背包，93,000元。圖／寶格麗提供