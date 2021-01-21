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工藤靜香與女兒木村光熙母女包曝光！原來是寶格麗這款

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
工藤靜香與木村光熙分別拎寶格麗Serpenti Forever Maxi Chain的最新包款。圖／取自IG @koki、
工藤靜香與木村光熙分別拎寶格麗Serpenti Forever Maxi Chain的最新包款。圖／取自IG @koki、

曾經因為與木村拓哉結婚而成為全日本女性公敵的工藤靜香，近年來因為兩位女兒木村心美、木村光熙（Kōki）陸續出道，再次成為焦點。時間的流逝與如今一家人幸福的模樣讓許多人逐漸釋懷當年，對新一代的觀眾而言她也只是一位單純的「星媽」；近年來隨網路的發達，經常在IG分享收活點滴的她再次成為新時代的KOL。近日，工藤靜香就在IG上分享了她拎寶格麗（BVLGARI）2021春夏最新Serpenti Forever Maxi Chain蜜桃色小羊皮手提肩背包的穿搭照，與擔任寶格麗代言人的二女兒木村光熙曾經在IG上曝光過的桃紅色Serpenti Forever Maxi Chain包是同一系列的設計。

母女倆的包包都是寶格麗2021春夏Arkadia21的新品。經典的蛇頭釦頭以骨董Serpenti腕表的造型為靈感，採用tone on tone的同色系手法通以以金色包覆，於蛇首鑲飾與包身同色的小顆寶石，細節精緻。Serpenti Maxi Chain包款更從珠寶的長鍊與頸鍊得到啟發，加入既有裝飾感又能提揹的粗鍊設計。時尚感十足的鍊帶如同珠寶一般，以手工一節節串連，由寬而細，充分展現寶格麗以珍貴材質創造經典包款的深厚功力。宮藤靜香的蜜桃色包款搭配金色鍊帶，流露活潑的時尚貴氣；木村光熙的桃紅色包款鍊帶則搭配與包身Nappa小羊皮皮革同樣桃紅色的鍊帶，純色效果更顯年輕潮流感。

日本女歌手工藤靜香拎BVLGARI Serpenti Forever Maxi Chain蜜桃色小羊皮肩背包。圖／取自IG @kudo_shizuka
日本女歌手工藤靜香拎BVLGARI Serpenti Forever Maxi Chain蜜桃色小羊皮肩背包。圖／取自IG @kudo_shizuka
木村光熙拎寶格麗Serpenti Forever Maxi Chain洋紅尖晶石色小羊皮肩背包。圖／取自IG @koki @kudo_shizuka
木村光熙拎寶格麗Serpenti Forever Maxi Chain洋紅尖晶石色小羊皮肩背包。圖／取自IG @koki @kudo_shizuka
木村光熙拎寶格麗Serpenti Forever Maxi Chain洋紅尖晶石色小羊皮肩背包。圖／取自IG @koki
木村光熙拎寶格麗Serpenti Forever Maxi Chain洋紅尖晶石色小羊皮肩背包。圖／取自IG @koki
木村光熙拎寶格麗Serpenti Forever Maxi Chain洋紅尖晶石色小羊皮肩背包。圖／取自IG @koki
木村光熙拎寶格麗Serpenti Forever Maxi Chain洋紅尖晶石色小羊皮肩背包。圖／取自IG @koki
BVLGARI Serpenti Forever Maxi Chain蜜桃色小羊皮手提肩背包，93,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Forever Maxi Chain蜜桃色小羊皮手提肩背包，93,000元。圖／寶格麗提供
日本女歌手工藤靜香拎BVLGARI Serpenti Forever Maxi Chain蜜桃色小羊皮肩背包。圖／取自IG @kudo_shizuka
日本女歌手工藤靜香拎BVLGARI Serpenti Forever Maxi Chain蜜桃色小羊皮肩背包。圖／取自IG @kudo_shizuka
BVLGARI Serpenti Forever Maxi Chain蜜桃色小羊皮手提肩背包，93,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Forever Maxi Chain蜜桃色小羊皮手提肩背包，93,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Forever Maxi Chain蜜桃色小羊皮手提肩背包，93,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Forever Maxi Chain蜜桃色小羊皮手提肩背包，93,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Forever Maxi Chain洋紅尖晶石色小羊皮肩背包，87,100元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Forever Maxi Chain洋紅尖晶石色小羊皮肩背包，87,100元。圖／寶格麗提供
日本女歌手工藤靜香拎BVLGARI Serpenti Forever Maxi Chain蜜桃色小羊皮肩背包。圖／取自IG @kudo_shizuka
日本女歌手工藤靜香拎BVLGARI Serpenti Forever Maxi Chain蜜桃色小羊皮肩背包。圖／取自IG @kudo_shizuka
BVLGARI Serpenti Forever Maxi Chain洋紅尖晶石色小羊皮肩背包，87,100元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Forever Maxi Chain洋紅尖晶石色小羊皮肩背包，87,100元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Forever Maxi Chain蜜桃色小羊皮手提肩背包，93,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Forever Maxi Chain蜜桃色小羊皮手提肩背包，93,000元。圖／寶格麗提供

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