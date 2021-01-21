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挪威探鯨記！TUDOR推全新紀錄片「深入海洋 探秘自然」

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
1978年Morgan Bourc’his出生於法國中部的都蘭地區，並以法國代表隊身份，於2008年及2013年分別榮獲固定配重無蛙鞋（CNF）世界冠軍。圖 / TUDOR提供。
1978年Morgan Bourc’his出生於法國中部的都蘭地區，並以法國代表隊身份，於2008年及2013年分別榮獲固定配重無蛙鞋（CNF）世界冠軍。圖 / TUDOR提供。

村上春樹曾有名著「挪威的森林」」是為文學經典。但其實挪威除了森林，也有廣袤無垠的天然景觀。帝舵（TUDOR）與品牌好友、自由潛水名家Morgan Bourc’his展開一項創舉：在配戴TUDOR Pelagos潛水腕表後，由從地中海的溫暖水域至挪威的冰冷峽灣，探尋鯨魚蹤影，並拍攝了紀錄片「深入海洋 探秘自然（La Quête du Sauvage）」。

電影由海底攝影師兼導演Jean-Charles Granjon發起，Morgan Bourc’his為此特別至高山進行慢跑、特別訓練，之前已經在TUDOR的youtube官方頻道釋出一段兩分多鐘的預告片。最後完成的這趟紀錄片中，Morgan Bourc’his先耗費了數天追上鯨魚的足跡、並目睹了鯨魚捕食的過程，並為其龐大、力量與好奇所深深感動。

紀錄片中，除了深入水下，同時也穿插了多位不同人士對於海洋、環境的意見：漁民、負責監測魚類種群的團隊、一位父親為捕鯨者的科學家、薩滿巫師、人類學家，以及前來觀鯨的熱情遊客，為紀錄片賦予了豐富層次。

同時Morgan Bourc’his也戴上了TUDOR的Pelagos潛水腕表，鈦金屬的表殼具備輕量化、耐刮特點，同時機芯並具備瑞士天文台認證、500米防水的強悍組合，因而能與Morgan Bourc’his一同克服從溫暖洋流到冰冷挪威峽灣的不同環境，並具有相同的可靠與精密性能。

Morgan Bourc’his與TUDOR合作，並由水下攝影師兼導演Jean-Charles Granjon掌鏡，完成了「深入海洋 探秘自然（La Quête du Sauvage」紀錄片，深入挪威峽灣冰冷險境、追逐虎鯨的身影。圖 / TUDOR提供。
Morgan Bourc’his與TUDOR合作，並由水下攝影師兼導演Jean-Charles Granjon掌鏡，完成了「深入海洋 探秘自然（La Quête du Sauvage」紀錄片，深入挪威峽灣冰冷險境、追逐虎鯨的身影。圖 / TUDOR提供。
TUDOR的Pelagos潛水腕表，鈦金屬的表殼具備輕量化、耐刮特點，同時機芯並具備瑞士天文台認證、500米防水性能。圖 / TUDOR提供。
TUDOR的Pelagos潛水腕表，鈦金屬的表殼具備輕量化、耐刮特點，同時機芯並具備瑞士天文台認證、500米防水性能。圖 / TUDOR提供。
Morgan Bourc’his在配戴TUDOR Pelagos潛水腕表後，由從地中海的溫暖水域至挪威的冰冷峽灣，探尋鯨魚蹤影與自然生態奇景。圖 / TUDOR提供。
Morgan Bourc’his在配戴TUDOR Pelagos潛水腕表後，由從地中海的溫暖水域至挪威的冰冷峽灣，探尋鯨魚蹤影與自然生態奇景。圖 / TUDOR提供。

挪威 紀錄片 鯨魚

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