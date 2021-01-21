挪威探鯨記！TUDOR推全新紀錄片「深入海洋 探秘自然」

村上春樹曾有名著「挪威的森林」」是為文學經典。但其實挪威除了森林，也有廣袤無垠的天然景觀。帝舵（TUDOR）與品牌好友、自由潛水名家Morgan Bourc’his展開一項創舉：在配戴TUDOR Pelagos潛水腕表後，由從地中海的溫暖水域至挪威的冰冷峽灣，探尋鯨魚蹤影，並拍攝了紀錄片「深入海洋 探秘自然（La Quête du Sauvage）」。

電影由海底攝影師兼導演Jean-Charles Granjon發起，Morgan Bourc’his為此特別至高山進行慢跑、特別訓練，之前已經在TUDOR的youtube官方頻道釋出一段兩分多鐘的預告片。最後完成的這趟紀錄片中，Morgan Bourc’his先耗費了數天追上鯨魚的足跡、並目睹了鯨魚捕食的過程，並為其龐大、力量與好奇所深深感動。

紀錄片中，除了深入水下，同時也穿插了多位不同人士對於海洋、環境的意見：漁民、負責監測魚類種群的團隊、一位父親為捕鯨者的科學家、薩滿巫師、人類學家，以及前來觀鯨的熱情遊客，為紀錄片賦予了豐富層次。