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冰淇淋控準備開吃！首家「7-ELEVEN X COLD STONE複合店」插旗桃園

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
「7-ELEVEN X COLD STONE複合店」推出5款口味經典冰淇淋，現點現做。圖／7-ELEVEN提供
「7-ELEVEN X COLD STONE複合店」推出5款口味經典冰淇淋，現點現做。圖／7-ELEVEN提供

首家「7-ELEVEN X COLD STONE複合店」將自1月22日於桃園中路特區的Big7福倉門市正式登場，首創業界將冰淇淋專賣店服務導入超商複合店型，在7-ELEVEN門市就能品嘗COLD STONE冰淇淋專賣店現點現做的創意冰料理。

7-ELEVEN積極拓展的Big7複合店型自2018年推出至今針對北中南在地商圈量身訂製並積極展店，如基隆、桃園、台中、台南、高雄等地區，目前店數已達11家。新開幕的福倉門市為桃園第3家Big7，首度加入「COLD STONE」冰品複合模式，搭配超商、!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡、現烤烘焙麵包、博客來、K∙Seren、菓子屋等7大複合服務，成為住教混合型商圈的中路特區最便利的生活購物中心。

7-ELEVEN複合店型首度與冰淇淋專家COLD STONE合作，針對超商消費特性，量身開發全新10款獨家規格、現點現做的創意冰淇淋菜單，只在「7-ELEVEN X COLD STONE複合店」吃得到。

「7-ELEVEN X COLD STONE複合店」將冰淇淋專賣店擠進1坪的空間，現點現做最快不到1分鐘，獨家3oz份量就算一個人也能輕鬆品嘗，口味研發看則準鎖定學生族群、家庭親子客喜愛的超人氣配料及淋醬組合，耗時半年重磅打造「藍莓起司范特西」、「草莓夾心派對」、「巧克力狂想曲」、「薄荷Oh My God」、「香奶冰風暴」等5款全新經典款冰淇淋，含脆餅售價129元、不含脆餅售價109元；同步也單球販售5款不含配料淋醬的典藏冰淇淋，包括草莓覆盆莓冰淇淋、濃！巧克力冰淇淋、藍莓起司冰淇淋、薄荷OREO風味冰淇淋、香奶OREO冰淇淋等，每份89元、含脆餅售價109元。

歡慶「7-ELEVEN X COLD STONE複合店」新登場，1月22日至1月24日開幕首3天到7-ELEVEN福倉門市購買5款經典冰淇淋任一品項即免費送脆餅一份，每日數量有限送完為止；1月25日至1月31日日加碼推出第二波優惠，購買任兩款經典或典藏冰淇淋，並拍照上傳社群打卡就送酷聖石冰品買1送1優惠券，數量有限送完為止。

此外，「7-ELEVEN X COLD STONE複合店」二號店預計於2月1日與台南奇美博物館內設新據點，同步桃園福倉門市提供10款獨家規格、現點現做的限定冰品，開幕期間也將推出買冰送餅、買冰拍照打卡送優惠活動。

●「7-ELEVEN X COLD STONE複合店」地址：桃園市桃園區正光路425號

首家「7-ELEVEN X COLD STONE複合店」1月22日於桃園中路特區的Big7福倉門市正式登場。圖／7-ELEVEN提供
首家「7-ELEVEN X COLD STONE複合店」1月22日於桃園中路特區的Big7福倉門市正式登場。圖／7-ELEVEN提供
「7-ELEVEN X COLD STONE複合店」推出5款口味經典冰淇淋，現點現做。圖／7-ELEVEN提供
「7-ELEVEN X COLD STONE複合店」推出5款口味經典冰淇淋，現點現做。圖／7-ELEVEN提供
「7-ELEVEN X COLD STONE複合店」首創業界將冰淇淋專賣店服務導入超商複合店型。圖／7-ELEVEN提供
「7-ELEVEN X COLD STONE複合店」首創業界將冰淇淋專賣店服務導入超商複合店型。圖／7-ELEVEN提供
「7-ELEVEN X COLD STONE複合店」在7-ELEVEN門市就能品嘗COLD STONE冰淇淋專賣店現點現做的創意冰料理。圖／7-ELEVEN提供
「7-ELEVEN X COLD STONE複合店」在7-ELEVEN門市就能品嘗COLD STONE冰淇淋專賣店現點現做的創意冰料理。圖／7-ELEVEN提供
首家「7-ELEVEN X COLD STONE複合店」1月22日於桃園中路特區的Big7福倉門市正式登場。圖／7-ELEVEN提供
首家「7-ELEVEN X COLD STONE複合店」1月22日於桃園中路特區的Big7福倉門市正式登場。圖／7-ELEVEN提供
「7-ELEVEN X COLD STONE複合店」針對超商消費特性，量身開發全新獨家規格、現點現做的創意冰淇淋菜單。圖／7-ELEVEN提供
「7-ELEVEN X COLD STONE複合店」針對超商消費特性，量身開發全新獨家規格、現點現做的創意冰淇淋菜單。圖／7-ELEVEN提供

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