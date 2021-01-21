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大坂直美拍下精品大滿貫 獲LV、泰格豪雅青睞成品牌大使

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
日本球后大坂直美身穿LV服飾搭配泰格豪雅腕表。圖／TAG Heuer提供
日本球后大坂直美身穿LV服飾搭配泰格豪雅腕表。圖／TAG Heuer提供

2021年的澳洲網球公開賽即將開打，日本球后大坂直美是否能繼2019年後，於這個場地再度高舉金盃，還是未知數。不過，球場外的她卻已先拍下了屬於精品界的大滿貫，先後獲得路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）、泰格豪雅（TAG Heuer）的青睞，成為品牌的最新代言人。

現年23歲擁有三座女子單打大滿貫頭銜的大坂直美聲勢如日中天，尤其在新冠肺炎肆虐的當下，不少人看好她將有望再於澳網獲得職業生涯的第四座大滿貫。不只是球場上得意，大坂直美的品牌代言也接續來到，LV就宣布2021年春夏時尚活動，將由她擔任品牌大使，並由女裝藝術總監Nicolas Ghesquière親自掌鏡攝影。在過去LV的形象廣告中鮮少出現過職業網球員，僅有2008年旅行系列找來了前球王的阿格西、球后葛拉芙夫婦共同入鏡，因此能獲得品牌的青睞，相當難得。

泰格豪雅宣布邀請日本球后大坂直美出任品牌大使。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅宣布邀請日本球后大坂直美出任品牌大使。圖／TAG Heuer提供

不只LV看好大坂直美的影響力，同集團的泰格豪雅也在近日同樣與她簽約，成為品牌大使一員，連釋出的形象短片都能看到她身穿LV的服飾並配戴TAG Heuer的智能表，展現有別於球場上的風格。品牌執行長Frédéric Arnault先生就表示「大坂直美在賽場表現及精益求精的優異特質，以及積極進取的體育精神與大膽鮮明的個人主張令人印象深刻。」而大坂直美對於出任品牌大使一事，也覺得泰格豪雅前衛進取的品牌態度與「永不放棄的堅毅精神」的品牌理念，和她在賽場內外所秉持的生活方式不謀而合。

LV宣布2021年春夏時尚活動，將由大坂直美（左）擔任品牌大使，並由女裝藝術總監Nicolas Ghesquière親自掌鏡攝影。圖／Louis Vuitton提供
LV宣布2021年春夏時尚活動，將由大坂直美（左）擔任品牌大使，並由女裝藝術總監Nicolas Ghesquière親自掌鏡攝影。圖／Louis Vuitton提供

LV宣布2021年春夏時尚活動，將由日本球后大坂直美擔任品牌大使。圖／Louis Vuitton提供
LV宣布2021年春夏時尚活動，將由日本球后大坂直美擔任品牌大使。圖／Louis Vuitton提供

日本球后大坂直美演繹泰格豪雅智能腕表。圖／TAG Heuer提供
日本球后大坂直美演繹泰格豪雅智能腕表。圖／TAG Heuer提供

品牌 LV 新冠肺炎

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