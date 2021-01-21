麥卡倫雙雪莉桶 闔家團圓的餐桌酒
※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
※飲酒過量，害人害己。
飲食做為一種文化的轉化行為，對於華人而言最重要的一餐非團圓飯莫屬，充滿吉祥意涵與對於未來的祝福，是圍爐團圓的菜色與一般中式宴席最大的不同。
「在多道富含鮮味的食物同時上桌時，威士忌就是很適合的選項。」深研餐酒搭配多年的飲食生活作家葉怡蘭說，「此時若搭配葡萄酒可能不見得每道菜都能搭配，而威士忌往往可以一支酒打通關，從前菜到甜點都非常的OK。」
搭配原則：從清淡到醇厚
以發芽大麥釀造的威士忌屬於蒸餾酒，既富有穀物的芬芳甜美，也擁有高酒精濃度帶來的爽冽與活潑，而桶陳過程中所賦予的甘潤風味，都讓鮮味元素與威士忌產生天生命定的共鳴，而風味馥麗豐郁的雪莉桶威士忌，更是格外適合搭配調味方式豐富多元的菜色。
※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
※飲酒過量，害人害己。
以歐洲紅橡木與美國白橡木兩種雪莉桶打造的麥卡倫雙雪莉桶系列，透過12年、15年、18年呈現雪莉桶威士忌由淡雅而飽滿的層次與丰采，也正好可分別和團園餐桌上清爽宜人的冷盤前菜、蔬菜佳餚、鮮美細緻的海鮮料理、豐腴味濃的滷豬腳、紅燒肉、大封等肉類菜色相佐。
除了風味由清淡而醇厚的搭配原則，葉怡蘭也提點了幾個餐酒相佐的方向。「因為澱粉類的食物可以大大提升酒跟菜之間的合和度，威士忌與這類的主食幾乎是百搭，但大部分的菜色則須依主食材與風味的濃厚而定。」
醺然體驗：味蕾美妙撞擊
舉例而言，若是清爽的蔬菜或羹湯類，可能適合清柔淡雅的麥卡倫雙雪莉桶12年或芳香盈盈的15年，而偏醬油風味者或許更能與辛馥濃醇的18年相得益彰；同樣是蘿蔔糕，素雅的台式蘿蔔糕與鮮香料豐的港式蘿蔔糕，當然也可能有不同的搭配方式。而當宴席進入尾聲、開始享用甜點時，葉怡蘭也提醒，由於味覺已習慣了濃厚，選擇15年或18年一起享用會是相對理想的選擇，「若不是很確定要如何搭配，15年會是相對安全的選擇。」
在濃厚澎湃的豐盛菜色中，威士忌的雋永、豐潤與飽滿的鮮味撞擊出美妙的火花，以味蕾上悠長迷人的體驗，為即將結束的年度做一個美好而難忘的道別。在道道佳餚中感受醇酒增添的滋味、透過款款美食感知酒液中的芬芳飽滿，進而在水乳交融後激盪出更加繽紛燦亮的風味組合。在一年最終的盛宴中享受威士忌搭餐的樂趣，何嘗不是讓年節時分更為圓滿美好的醺然體驗？
※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
※飲酒過量，害人害己。
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