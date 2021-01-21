搖晃著香奈兒山茶花超可愛！全新Première腕表與戒指

新年伊始，香奈兒（CHANEL）最具代表性的山茶花便成為焦點。全新登場的2款Première Extrait de Camélia腕表與1款Extrait de Camélia戒指新作，將代表香奈兒的山茶花化身為精緻吊飾，以輕巧靈動的姿態，巧妙點綴於腕表與戒指側邊，隨著配戴者手部的活動優雅綻放。

Première是香奈兒於1987年推出第一款專為女性設計的腕表。優雅別緻的八角造型，靈感來自於香奈兒經典的的No.5香水瓶蓋與香奈兒女士曾長期寓居的巴黎麗池飯店所在地芳登廣場（Place Vendôme）。全新的Première Extrait de Camélia腕表的設計巧妙融會時尚黑色、山茶花圖騰等諸多品牌經典元素，以創意體現品牌美學設計語彙。

雌雄同株且模稜曖昧的山茶花，在歐洲文化中向來有一種禁忌之花的形象。香奈兒女畢生摯愛的情人卡培男孩（Boy Capel），獻給她的第一簇花束即為山茶花。而在香奈兒女士的時代，歐洲時髦的男性也經常會在他們的外衣領片別上山茶花作為裝飾。