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搖晃著香奈兒山茶花超可愛！全新Première腕表與戒指

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
全新香奈兒Première Extrait de Camélia系列珠寶與腕表，裝飾精巧的山茶花吊墜。圖／香奈兒提供
全新香奈兒Première Extrait de Camélia系列珠寶與腕表，裝飾精巧的山茶花吊墜。圖／香奈兒提供

新年伊始，香奈兒（CHANEL）最具代表性的山茶花便成為焦點。全新登場的2款Première Extrait de Camélia腕表與1款Extrait de Camélia戒指新作，將代表香奈兒的山茶花化身為精緻吊飾，以輕巧靈動的姿態，巧妙點綴於腕表與戒指側邊，隨著配戴者手部的活動優雅綻放。

Première是香奈兒於1987年推出第一款專為女性設計的腕表。優雅別緻的八角造型，靈感來自於香奈兒經典的的No.5香水瓶蓋與香奈兒女士曾長期寓居的巴黎麗池飯店所在地芳登廣場（Place Vendôme）。全新的Première Extrait de Camélia腕表的設計巧妙融會時尚黑色、山茶花圖騰等諸多品牌經典元素，以創意體現品牌美學設計語彙。

雌雄同株且模稜曖昧的山茶花，在歐洲文化中向來有一種禁忌之花的形象。香奈兒女畢生摯愛的情人卡培男孩（Boy Capel），獻給她的第一簇花束即為山茶花。而在香奈兒女士的時代，歐洲時髦的男性也經常會在他們的外衣領片別上山茶花作為裝飾。

特立獨行、喜好叛逆品味的香奈兒女士，後來隨興地將這種男士配戴於胸前的花卉，裝飾在她的條紋襯衫腰帶上，象徵性地將山茶花從鈕扣洞中解放出來，不再受到傳統拘束。1923年，山茶花首次點綴在雪紡黑色小洋裝上；自1960年起，香奈兒女士更大膽地透過雪紡、絲緞、烏干紗、斜紋軟呢及羽毛，演譯刺繡、彩繪、雕刻、褶飾、不修邊等設計，使山茶花以各種姿態恣意展現於許多設計中，成為香奈兒品牌最廣為人知的經典符碼。

Extrait de Camélia戒指，18K黃金鑲嵌3顆總重約0.12克拉明亮式切割鑽石，23萬1,000元。圖／香奈兒提供
Extrait de Camélia戒指，18K黃金鑲嵌3顆總重約0.12克拉明亮式切割鑽石，23萬1,000元。圖／香奈兒提供
全新香奈兒Première Extrait de Camélia系列珠寶與腕表，裝飾精巧的山茶花吊墜。圖／香奈兒提供
全新香奈兒Première Extrait de Camélia系列珠寶與腕表，裝飾精巧的山茶花吊墜。圖／香奈兒提供
Première Extrait de Camélia系列腕表，透過Première腕表體現香奈兒經典符碼。圖／香奈兒提供
Première Extrait de Camélia系列腕表，透過Première腕表體現香奈兒經典符碼。圖／香奈兒提供
Première Extrait de Camélia腕表，18K黃金、鈦金屬、142顆總重約0.70克拉明亮式切割鑽石，40萬3,000元，限量發行1000枚。圖／香奈兒提供
Première Extrait de Camélia腕表，18K黃金、鈦金屬、142顆總重約0.70克拉明亮式切割鑽石，40萬3,000元，限量發行1000枚。圖／香奈兒提供
Première Extrait de Camélia腕表，18K黃金、鈦金屬、1顆重約0.04克拉明亮式切割鑽石，20萬1,000元，限量發行1000枚。圖／香奈兒提供
Première Extrait de Camélia腕表，18K黃金、鈦金屬、1顆重約0.04克拉明亮式切割鑽石，20萬1,000元，限量發行1000枚。圖／香奈兒提供
Première Extrait de Camélia腕表，18K黃金、鈦金屬、1顆重約0.04克拉明亮式切割鑽石，20萬1,000元，限量發行1000枚。圖／香奈兒提供
Première Extrait de Camélia腕表，18K黃金、鈦金屬、1顆重約0.04克拉明亮式切割鑽石，20萬1,000元，限量發行1000枚。圖／香奈兒提供
Première Extrait de Camélia腕表，18K黃金、鈦金屬、142顆總重約0.70克拉明亮式切割鑽石，40萬3,000元，限量發行1000枚。圖／香奈兒提供
Première Extrait de Camélia腕表，18K黃金、鈦金屬、142顆總重約0.70克拉明亮式切割鑽石，40萬3,000元，限量發行1000枚。圖／香奈兒提供

香奈兒 腕表

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