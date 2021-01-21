Aunt Stella推新春福袋 再抽谷關溫泉頂級遊程！

還在想今年福袋要買哪家嗎？東京手工餅乾名店Aunt Stella詩特莉搶搭農曆春節熱鬧氣氛，推出限量500份手工餅乾新春福袋，售價1280元。福袋內除了有象徵好運圓滿的新春主題手工餅乾禮盒及法國品牌歐舒丹香氛沐浴組外，額外再贈超狂抽獎券，抽獎內容包括「環島之星 虹夕諾雅＋涵碧樓雙人3日遊」、新竹煙波飯店住宿券、Dyson限量版HD03全桃紅吹風機，還有限量Aunt Stella禮盒及周邊商品等，獎項總價超過15萬元！

牛年特別攜手全台最大線上旅行社ezTravel易遊網，提供福袋最大獎市值近10萬元的「環島之星 虹夕諾雅谷關溫泉度假村＋日月潭涵碧樓雙人3日遊」，堪稱最頂級的國旅行程！除了可以搭乘環島之星Hello Kitty繽紛列車，還能入住日本星野集團打造的豪華「HOSHINOYA虹夕諾雅谷關溫泉度假村」及「日月潭涵碧樓酒店」住宿各一晚。希望賓客能在繁忙的日常中，讓自己與心愛的家人、朋友一起享受台灣之美，身心靈重新充電。除此之外，每一袋福袋內都贈送ezTravel易遊網500元國旅折價券，開春輕鬆出遊還能省荷包。

Aunt Stella選用澳洲Murray Goulburn發酵奶油、日本大阪產三溫糖等高品質原料，用心揉製每一片餅乾。今年新春福袋特別放入妝點春節好運的「秋旭」及「花錦」手工餅乾禮盒，內含經典熱銷的玉米片口味和巧克力燕麥口味等多款美味手工餅乾，用美味陪伴台灣消費者度過溫暖團圓的日子。

《Aunt Stella新春福袋》

包含詩特莉手工餅乾禮盒（秋旭、花錦）共2盒、歐舒丹果漾馬鞭草護膚1組、詩特莉酬賓券100元2張、易遊網國旅折扣碼500元1張、新春福袋抽獎券1張。

預購期間：2021/1/15（五）～1/24（日）

販售期間：2021/1/25（一）～2/28（日）

*福袋特價$1,280，限量500份，售完為止

更多介紹請見Aunt Stella詩特莉官方網站

◎活動說明：

1.加入udn 走跳世界粉絲團

2. 留言：說一句牛年吉祥話並tag朋友來參加活動

EX. 牛轉乾坤、牛年到好運到

◎活動時間：即日起至1月25日 中午12:00止。

◎得獎獎項：（獎品隨機3-5份抽出無法更換品項）

A.2021新春福袋

B.冬韻餅乾禮盒

C.冬韻之舞餅乾禮盒

D.好獅成雙餅乾禮盒

E.開春大桔餅乾禮盒

（獎品隨機抽出3-5份無法更換品項）

◎兌領方式：得獎名單將於粉絲團原PO文中公告，獲獎者請於1月29日前私訊回覆udn走跳世界粉絲團，個人真實姓名、連絡電話、E-mail、聯絡地址 (缺一不可)，才算完成獲獎程序，逾時回覆將喪失得獎資格。得獎獎項內容依小編通知為主，得獎者係同意個人資料提供Aunt Stella聯繫兌獎使用。

◎主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。