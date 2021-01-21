快訊

美總統就職典禮他倆的造型最吸睛！ 迷因圖在網路上瘋傳

桃園疫情升溫！陳時中下午2時記者會 確診夫婦足跡時間差受關注

Aunt Stella推新春福袋 再抽谷關溫泉頂級遊程！

聯合報 / 消費中心 / 即時報導
Aunt Stella餅乾禮盒。（圖／詩特莉提供）
Aunt Stella餅乾禮盒。（圖／詩特莉提供）

還在想今年福袋要買哪家嗎？東京手工餅乾名店Aunt Stella詩特莉搶搭農曆春節熱鬧氣氛，推出限量500份手工餅乾新春福袋，售價1280元。福袋內除了有象徵好運圓滿的新春主題手工餅乾禮盒及法國品牌歐舒丹香氛沐浴組外，額外再贈超狂抽獎券，抽獎內容包括「環島之星 虹夕諾雅＋涵碧樓雙人3日遊」、新竹煙波飯店住宿券、Dyson限量版HD03全桃紅吹風機，還有限量Aunt Stella禮盒及周邊商品等，獎項總價超過15萬元！

牛年特別攜手全台最大線上旅行社ezTravel易遊網，提供福袋最大獎市值近10萬元的「環島之星 虹夕諾雅谷關溫泉度假村＋日月潭涵碧樓雙人3日遊」，堪稱最頂級的國旅行程！除了可以搭乘環島之星Hello Kitty繽紛列車，還能入住日本星野集團打造的豪華「HOSHINOYA虹夕諾雅谷關溫泉度假村」及「日月潭涵碧樓酒店」住宿各一晚。希望賓客能在繁忙的日常中，讓自己與心愛的家人、朋友一起享受台灣之美，身心靈重新充電。除此之外，每一袋福袋內都贈送ezTravel易遊網500元國旅折價券，開春輕鬆出遊還能省荷包。

Aunt Stella選用澳洲Murray Goulburn發酵奶油、日本大阪產三溫糖等高品質原料，用心揉製每一片餅乾。今年新春福袋特別放入妝點春節好運的「秋旭」及「花錦」手工餅乾禮盒，內含經典熱銷的玉米片口味和巧克力燕麥口味等多款美味手工餅乾，用美味陪伴台灣消費者度過溫暖團圓的日子。

《Aunt Stella新春福袋》

包含詩特莉手工餅乾禮盒（秋旭、花錦）共2盒、歐舒丹果漾馬鞭草護膚1組、詩特莉酬賓券100元2張、易遊網國旅折扣碼500元1張、新春福袋抽獎券1張。

預購期間：2021/1/15（五）～1/24（日）

販售期間：2021/1/25（一）～2/28（日）

*福袋特價$1,280，限量500份，售完為止

更多介紹請見Aunt Stella詩特莉官方網站

◎活動說明：

1.加入udn 走跳世界粉絲團

2. 留言：說一句牛年吉祥話並tag朋友來參加活動

EX. 牛轉乾坤、牛年到好運到

◎活動時間：即日起至1月25日 中午12:00止。

◎得獎獎項：（獎品隨機3-5份抽出無法更換品項）

A.2021新春福袋

B.冬韻餅乾禮盒

C.冬韻之舞餅乾禮盒

D.好獅成雙餅乾禮盒

E.開春大桔餅乾禮盒

（獎品隨機抽出3-5份無法更換品項）

◎兌領方式：得獎名單將於粉絲團原PO文中公告，獲獎者請於1月29日前私訊回覆udn走跳世界粉絲團，個人真實姓名、連絡電話、E-mail、聯絡地址 (缺一不可)，才算完成獲獎程序，逾時回覆將喪失得獎資格。得獎獎項內容依小編通知為主，得獎者係同意個人資料提供Aunt Stella聯繫兌獎使用。

◎主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。

◎若有任何問題，可E-mail至活動小組信箱udnimc@gmail.com，我們將盡速為您解答。

虹夕諾雅谷關溫泉度假村。（圖／星野集團提供）
虹夕諾雅谷關溫泉度假村。（圖／星野集團提供）
Aunt Stella用心揉製每一片餅乾。（圖／詩特莉提供）
Aunt Stella用心揉製每一片餅乾。（圖／詩特莉提供）
Aunt Stella詩特莉推出限量500份手工餅乾新春福袋。（圖／詩特莉提供）
Aunt Stella詩特莉推出限量500份手工餅乾新春福袋。（圖／詩特莉提供）

福袋 環島

延伸閱讀

Hello Kitty收納凳、角落小夥伴文青袋太萌！7-11「限量金牛年開運金喜福袋」超值快衝

防疫優先苗栗取火旁龍之夜、踩街 競技另擇地舉辦

影／春節防疫不發放福袋 侯友宜：改方式送到民眾手中

防疫優先 苗栗縣長徐耀昌取消年初一發福袋行程

相關新聞

坐擁自然美景 養生樂活盡享山林逸趣

Lefay Resort & SPA Dolomiti整棟質樸親切的建築彷彿是從周遭的山林景致中自然出現，並完美融入了其所在位置的自然景觀。根據品牌理念，這個五星級度假中心重新詮釋了該地區的傳統建築，以獨樹一格的角度使用了山區度假屋時常出現的建材與裝飾元素，如木材、石材、玻璃⋯等，並透過強烈的義大利風格讓每一個佈置細節更顯精緻奢華，卻不會過於張揚炫耀。

Aunt Stella推新春福袋 再抽谷關溫泉頂級遊程！

還在想今年福袋要買哪家嗎？東京手工餅乾名店Aunt Stella詩特莉搶搭農曆春節熱鬧氣氛，推出限量500份手工餅乾新春...

寒假主題住房 看法鬥Cosplay世界名畫

全台學生放寒假！今年無法出國玩，飯店興起大改造，各式各樣的主題房出列，卡通人物阿寶與老皮，動物園最受歡迎的「圓仔」，以及萌系法鬥主題房都走進房間，就連餐飲也包成套，就算在台灣小旅行，也很有新意思！

28款飲料＋點心150元起！一號糧倉首推「下午茶套餐」

匯聚台灣各地優質食材，並有70餘年老屋為基礎的「一號糧倉」，今年以台灣飲食文化變遷的時間軸為概念，全新推出「糧倉糧茶」下...

有任意門和金牛Doraemon！ Gucci聯名店中店太好拍

萬眾期盼的Doraemon × Gucci新年特別系列即將在明日正式開賣，特別為了此系列設置的店中店也已經在台北101、...

寒假、過年閱讀趣！「博客來線上國際書展」 30萬本圖書、雜誌1折起

寒假、過年期間防疫應避免人潮群聚，宅在家享受閱讀時光、趁機充電進修也不錯，博客來2021線上國際書展即日起至4月9日登場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。