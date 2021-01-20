28款飲料＋點心150元起！一號糧倉首推「下午茶套餐」

匯聚台灣各地優質食材，並有70餘年老屋為基礎的「一號糧倉」，今年以台灣飲食文化變遷的時間軸為概念，全新推出「糧倉糧茶」下午茶，也是一號糧倉首度推出下午茶服務。依照不同的歷史背景，一號糧倉組合出日式玄米茶搭配冠軍米爆米香、蜜香紅茶搭配手工蓮藕等28種選擇，所有的器皿也是依照當時的時空背景所搭配，讓民眾走進「吃點心」的時光隧道之中。

一號糧倉本次「糧倉糧茶」的菜單中，共區分為日據時期、政府遷台、西風東漸、新住民時期，以及黎民美食等5大時間區塊，每款均是「飲料＋點心」的套餐組合。以「日據時期」為例，在當時的時空背景下，綠茶、杭菊茶都是常見的飲品，另外和菓子文化也傳入台灣。因此此系列規劃有有機綠茶、有機杭菊茶、有機牛蒡茶、日式玄米茶等茶點，並且搭配古早味甘納豆，或是冠軍米爆米香上桌，每套160元起。

擅長展現台灣各地農產品風土特性的一號糧倉，本次所打造的「冠軍米爆米香」，選用曾獲得全國米質競賽冠軍林龍星所栽種的冠軍米製作而成，口感酥鬆清甜，帶有樸質的古早味。代表「政府遷台」時期的蜜香經典、高山天池、高山華岡等多款茗茶，除了也可搭配冠軍米爆米香外，另外還有手工蓮藕糕、布丁豆花、甜／鹹豆腐腦等等佐茶點心，同樣具備濃厚的時代感。

50年代後，台灣的飲食文化越來越受西方影響。「西風東漸」系列，即是以美式咖啡、卡布其諾、榛果拿鐵、藻鹽拿鐵，以及玫瑰花茶、有機花草茶為主，搭配可麗露、小樂芙等點心，每套150～220元不等。另外還有色澤豔麗的彩虹生吐司搭配果實果醬，復古之餘兼具打卡時尚感。

如今台灣人口結構組成愈加多元，「新住民時期」的飲料系列，則有越南咖啡、美祿可供挑選，搭配的炸豬皮或是脆蝦餅，也都具有濃厚的東南亞風格。至於一直流傳於台灣大街小巷、廣受民眾青睞的「黎民美食」系列，一號糧倉則是安排了楊桃汁、珍珠鮮奶茶、桂圓紅棗茶，同場加映芒果果乾、毛豆、情人果乾等台式點心上場。