寒假主題住房 看法鬥Cosplay世界名畫

全台學生放寒假！今年無法出國玩，飯店興起大改造，各式各樣的主題房出列，卡通人物阿寶與老皮，動物園最受歡迎的「圓仔」，以及萌系法鬥主題房都走進房間，就連餐飲也包成套，就算在台灣小旅行，也很有新意思！

貓熊趴趴GO專案

大貓熊團團、圓圓來台將滿12年，小兩口在2013年生下可愛的圓仔後，去年6月成功再添一小萌妹「圓寶」。距離動物園最近的星級飯店─福容大飯店台北二館配合推出「貓熊趴趴GO 福容樂享受」主題套餐及主題房，4人每晚8,888元，另贈價值980元貓熊主題套餐、貓熊兒童室內拖鞋、動物園門票等。

貓熊主題家庭客房開門可見貓熊氣球飄揚，牆面綠草地上圓仔、圓寶與好朋友們自在玩耍；房內還有小朋友最愛的貓熊帳篷，內藏動物保齡球、貓熊積木與遊戲桌；浴室則備有專屬的貓熊牙刷及漱口杯組，還有可愛的貓熊洗沐系列。就連枕頭上都有貓熊家族伴你入眠。

館內福園中餐廳也有各式套餐，像是貓熊嫩東坡肉、貓熊流沙包及貓熊甜湯圓，還有咖啡廳主廚親手捏出一隻隻討喜的貓熊飯糰；大朋友貓熊泡湯咖哩飯套餐，可見貓熊們舒服地趴在咖哩中。套餐原價980元，與貓熊家族同星座(巨蟹座及處女座)，可享每套628元優惠價。

主廚特製貓熊套餐。 圖／福容飯店提供

小朋友最愛的貓熊帳篷，也搬進客房裡。 圖／福容飯店提供

猴塞雷卡通度假

全台唯一以卡通頻道為主題的HOTEL COZZI和逸飯店台南西門館，2021年首推卡通主題午茶，以「探險活寶」為主題，將老皮、阿寶融入餐點中；即起至4月30日限定版「猴塞雷卡通一泊二食專案」，可入住卡通主題房、含早餐與卡通主題午茶4,488元起，完全「卡通度假」的沉浸式體驗。

卡通主題午茶中，有老皮化身的濃郁培根起士漢堡，搭配阿寶圖案的濃湯，有如好朋友的絕佳默契；百變彩虹姊姊則變身輕飄飄棉花糖，與老皮阿寶一起飛躍在香脆泡芙城堡，超大棉花糖視覺感十足。走進卡通頻道主題房也有驚喜，與台南老字號「合成帆布行」聯名製作的「帆布盥洗包」，內裝8款不同卡通圖案包裝的備品，還附上卡通刺繡布貼組，粉絲們可以發揮創意，創造自己獨特的帆布包。

法鬥主題房名畫篇，搞笑逗趣。 圖／台南大員皇冠假日提供

法鬥主題房亮相

台南大員皇冠假日酒店繼暑假推出大受好評的「鋼鐵機器人主題房」後，寒假再推「法鬥主題房」雙人陽台房，每日限量4間，風格迥異，分別有台南景點篇、蘭花篇、運動篇與名畫篇，法鬥化身各式各樣的逗趣人物，置身在房間各角落。每房5,180元起，含2客早餐、法鬥房卡鑰匙圈2張、法鬥手工餅乾組、法鬥萬用小提袋等。

其中台南景點篇，法鬥化身成安平金小姐，與情郎跑到安平古堡旅遊、在安平老街與劍獅合影或是跳格子、在赤崁樓追蝴蝶；配合台南蘭花展，法鬥在主題房裡當起了採花情侶；運動篇法鬥成了超級運動員；名畫篇最具創意想像，像是「米勒拾穗」法鬥彎著身子拾骨頭，法鬥也化身耶穌進入達文西「最後的晚餐」，大啖台灣豬腿肉，或者當起蒙娜麗莎的替身。