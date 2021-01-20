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有任意門和金牛Doraemon！ Gucci聯名店中店太好拍

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Doraemon x Gucci聯名系列店中店(台北101)。記者吳曉涵／攝影
Doraemon x Gucci聯名系列店中店(台北101)。記者吳曉涵／攝影

萬眾期盼的Doraemon × Gucci新年特別系列即將在明日正式開賣，特別為了此系列設置的店中店也已經在台北101、台中新光三越Gucci專門店登場，店內重現Doraemon原著中的經典道具像是任意門、大雄的書桌等，在櫥窗部分還能見到大型的金牛造型Doraemon公仔，絕對讓人一走進店裡馬上找回美好的兒時回憶。

Doraemon × Gucci新年特別系列店中店除了有可愛的裝置之外，地毯也是以繽紛的幾何圖樣呈現，書櫃、桌椅、衣桿等陳列空間也都運用了綠色、黃色、紅色等鮮明飽和的色調，為整體營造出滿滿的童趣氛圍。此外，店內還有變身金色、長了金牛角和牛尾巴的Doraemon大型公仔，可以讓顧客邊逛邊拍網美照。更值得一提的是，這次因為商品的印花分為藍色Doraemon、金牛造型Doraemon兩種樣式，所以在外包裝部分也會依照購買款式不同而提供不同花色的聯名專屬紙袋。

而Gucci品牌大使倪妮、鹿晗、李宇春也搶先示範了幾款Doraemon × Gucci新年特別系列商品，用各色帽T與迷你水桶包、手機包等搭出俏皮的街頭風造型，調皮又多變的Doraemon讓整體造型散發減齡的效果，等明日正式開賣後，勢必又將引起一波搶購潮囉！

★Doraemon x Gucci聯名系列 店中店資訊

時間：2021年1月21日（四）～2021年2月26日（五）

台北地點：台北101 Gucci專門店（台北市信義區市府路45號3F）

台中地點：台中新光三越 Gucci專門店（台中市西屯區台灣大道三段301號1F）

鹿晗示範Doraemon x Gucci聯名系列。圖／Gucci提供
鹿晗示範Doraemon x Gucci聯名系列。圖／Gucci提供
店內還有變身金色、長了金牛角和牛尾巴的Doraemon大型公仔。記者吳曉涵／攝影
店內還有變身金色、長了金牛角和牛尾巴的Doraemon大型公仔。記者吳曉涵／攝影
這次商品的印花分為藍色Doraemon、金牛造型Doraemon兩種樣式。記者吳曉涵／攝影
這次商品的印花分為藍色Doraemon、金牛造型Doraemon兩種樣式。記者吳曉涵／攝影
Doraemon x Gucci聯名系列店中店櫥窗(台北101)。記者吳曉涵／攝影
Doraemon x Gucci聯名系列店中店櫥窗(台北101)。記者吳曉涵／攝影
李宇春示範Doraemon x Gucci聯名系列。圖／Gucci提供
李宇春示範Doraemon x Gucci聯名系列。圖／Gucci提供
Doraemon x Gucci聯名系列店中店(台北101)。記者吳曉涵／攝影
Doraemon x Gucci聯名系列店中店(台北101)。記者吳曉涵／攝影
倪妮示範Doraemon x Gucci聯名系列。圖／Gucci提供
倪妮示範Doraemon x Gucci聯名系列。圖／Gucci提供
倪妮示範Doraemon x Gucci聯名系列。圖／Gucci提供
倪妮示範Doraemon x Gucci聯名系列。圖／Gucci提供
這次商品的印花分為藍色Doraemon、金牛造型Doraemon兩種樣式，所以在外包裝部分也會依照購買的款式不同而提供不同花色的聯名專屬紙袋。記者吳曉涵／攝影
這次商品的印花分為藍色Doraemon、金牛造型Doraemon兩種樣式，所以在外包裝部分也會依照購買的款式不同而提供不同花色的聯名專屬紙袋。記者吳曉涵／攝影
這次商品的印花分為藍色Doraemon、金牛造型Doraemon兩種樣式。記者吳曉涵／攝影
這次商品的印花分為藍色Doraemon、金牛造型Doraemon兩種樣式。記者吳曉涵／攝影
萬眾期盼的Doraemon × Gucci新年特別系列即將正式開賣，特別為了此系列設置的店中店也已經在台北101、台中新光三越Gucci專門店登場。圖／Gucci提供、記者吳曉涵攝影
萬眾期盼的Doraemon × Gucci新年特別系列即將正式開賣，特別為了此系列設置的店中店也已經在台北101、台中新光三越Gucci專門店登場。圖／Gucci提供、記者吳曉涵攝影

Gucci 台北101

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