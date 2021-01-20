寒假、過年閱讀趣！「博客來線上國際書展」 30萬本圖書、雜誌1折起

寒假、過年期間防疫應避免人潮群聚，宅在家享受閱讀時光、趁機充電進修也不錯，博客來2021線上國際書展即日起至4月9日登場，集結超過30萬本中文、外文、簡體圖書與雜誌全面1折起，購買參展商品結帳滿1,000元再享現折100元，還有萬種電子書參展折扣下殺最低7元起，電子書參展數量為歷年最多。呼應台北國際書展，博客來將於1月26日至2月4日推出快閃補書加碼優惠，限時10天折價券天天領，完成簽到5次以上還可再抽999元禮物卡。

博客來2021國際書展網羅熱門文學小說、商業理財、心理勵志、語言學習、童書、漫畫、圖文書等20多種類型，還有套書專區結帳再現折100元，滿足全齡讀者需求。

根據博客來銷售統計，邁入2021年以來買氣最旺的類別為「商業理財」，延續去年的銷售力道，業績成長率維持在2成以上，國際書展7日暢銷榜前10名中更有6本是商業理財類；其次是「童書」，業績成長率較上月漲幅逾2成，由於農曆年假即將到來，親子共讀的需求大增，國際書展中收錄大量的童書套組，成為書展必搶的重點之一。