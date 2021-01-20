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寒假、過年閱讀趣！「博客來線上國際書展」 30萬本圖書、雜誌1折起
寒假、過年期間防疫應避免人潮群聚，宅在家享受閱讀時光、趁機充電進修也不錯，博客來2021線上國際書展即日起至4月9日登場，集結超過30萬本中文、外文、簡體圖書與雜誌全面1折起，購買參展商品結帳滿1,000元再享現折100元，還有萬種電子書參展折扣下殺最低7元起，電子書參展數量為歷年最多。呼應台北國際書展，博客來將於1月26日至2月4日推出快閃補書加碼優惠，限時10天折價券天天領，完成簽到5次以上還可再抽999元禮物卡。
博客來2021國際書展網羅熱門文學小說、商業理財、心理勵志、語言學習、童書、漫畫、圖文書等20多種類型，還有套書專區結帳再現折100元，滿足全齡讀者需求。
根據博客來銷售統計，邁入2021年以來買氣最旺的類別為「商業理財」，延續去年的銷售力道，業績成長率維持在2成以上，國際書展7日暢銷榜前10名中更有6本是商業理財類；其次是「童書」，業績成長率較上月漲幅逾2成，由於農曆年假即將到來，親子共讀的需求大增，國際書展中收錄大量的童書套組，成為書展必搶的重點之一。
博客來指出，2021國際書展參展書籍中不乏2020年度百大書單，如暢銷榜TOP3《新制多益 NEW TOEIC 單字大全》、投資理財類冠軍《我畢業五年，用ETF賺到400萬》套書、影視偶像《刻在你心底的名字：劇本原創小說》等都祭出7折優惠。此外，特別針對疫情下各種閱讀焦點企畫話題書單，像是「出門看山」呼應急速增加Outdoor旅遊的需求，滿足讀者登山、賞植書籍的興趣，還有父母關心的「STEM教育」、影視圈熱門話題「人類怪物化」等主題書單。
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