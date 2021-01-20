女星、名導都愛用的保濕萬用好物 團團實體、網店開賣

喜事集團旗下團團國際時尚近日正式展開美容保養路線，引進多種「Clean Beauty」風格的美容保養品牌，包含有機護膚Odacité、歐美明星愛用的Olio E Osso等，並在實體店、官網同步販售，營造團團專屬的純淨保養生活態度。

誕生於巴黎，立足洛杉磯的Odacité，融合法式保養美學與加州自然主義。當初創立時正式因為創辦人Valerie Grandury在抗癌的過程中找不到滿意的無毒美肌產品，於是就在自家廚房研發，進而打造Odacité品牌，主打純淨成份、自然原料，不使用動物與人體試驗，也不用有害化學添加物。旗下有自然植萃精華油系列、眼唇精華系列、清潔淨顏系列等商品。另外還有可以搭配精油使用按摩臉部的舒顏水晶石板、552M珍愛海洋無矽洗髮皂等。

為了強調產品使用過程中自然成分散發的氣味所帶來的療癒感，團團特別邀請知名日本花藝設計師、Salon Flowers主理人嶺貴子，在記者會現場將Odacité精華油與各式花材融合，配出各種氣味的薰香花藝，讓人更能感受純淨清新的品牌魅力。