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女星、名導都愛用的保濕萬用好物 團團實體、網店開賣

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
喜事集團旗下團團國際時尚近日正式展開美容保養路線，引進多種美容保養品牌，包含有機護膚Odacité、歐美明星愛用的Olio E Osso等，並在實體店、官網同步販售。圖／團團國際時尚提供
喜事集團旗下團團國際時尚近日正式展開美容保養路線，引進多種美容保養品牌，包含有機護膚Odacité、歐美明星愛用的Olio E Osso等，並在實體店、官網同步販售。圖／團團國際時尚提供

喜事集團旗下團團國際時尚近日正式展開美容保養路線，引進多種「Clean Beauty」風格的美容保養品牌，包含有機護膚Odacité、歐美明星愛用的Olio E Osso等，並在實體店、官網同步販售，營造團團專屬的純淨保養生活態度。

誕生於巴黎，立足洛杉磯的Odacité，融合法式保養美學與加州自然主義。當初創立時正式因為創辦人Valerie Grandury在抗癌的過程中找不到滿意的無毒美肌產品，於是就在自家廚房研發，進而打造Odacité品牌，主打純淨成份、自然原料，不使用動物與人體試驗，也不用有害化學添加物。旗下有自然植萃精華油系列、眼唇精華系列、清潔淨顏系列等商品。另外還有可以搭配精油使用按摩臉部的舒顏水晶石板、552M珍愛海洋無矽洗髮皂等。

為了強調產品使用過程中自然成分散發的氣味所帶來的療癒感，團團特別邀請知名日本花藝設計師、Salon Flowers主理人嶺貴子，在記者會現場將Odacité精華油與各式花材融合，配出各種氣味的薰香花藝，讓人更能感受純淨清新的品牌魅力。

而連葛妮絲派特羅、蘇菲亞柯波拉都愛用的Olio E Osso，則是唇部保養的專家，一條足以滿足多用途的手工製精質橄欖油保濕棒，推出多種色彩，除了保護、修飾唇部，也可以當成頰彩使用，更可以用於髮尾保濕，體積也很方便攜帶。使用橄欖油、乳油木果油、蜂蠟與葡萄柚果油等自然原料，在無防腐劑的堅持下，至今仍是限量手工產製。另外也提供潤唇膏、潤純油多種選擇。

Olio E Osso手工製精質橄欖油保濕棒，一條足以滿足多用途。圖／團團國際時尚提供
Olio E Osso手工製精質橄欖油保濕棒，一條足以滿足多用途。圖／團團國際時尚提供
團團特別邀請Salon Flowers主理人嶺貴子，在記者會現場將Odacité精華油與各式花材融合，配出各種氣味的薰香花藝。圖／團團國際時尚提供
團團特別邀請Salon Flowers主理人嶺貴子，在記者會現場將Odacité精華油與各式花材融合，配出各種氣味的薰香花藝。圖／團團國際時尚提供
(必用)團團特別邀請Salon Flowers主理人嶺貴子，在記者會現場將Odacité精華油與各式花材融合，配出各種氣味的薰香花藝。圖／團團國際時尚提供
(必用)團團特別邀請Salon Flowers主理人嶺貴子，在記者會現場將Odacité精華油與各式花材融合，配出各種氣味的薰香花藝。圖／團團國際時尚提供
(必用)賦活晶亮精華油，2,780元。圖／團團國際時尚提供
(必用)賦活晶亮精華油，2,780元。圖／團團國際時尚提供
喜事集團旗下團團國際時尚正式展開美容保養路線，引進多種美容保養品牌，包含有機護膚Odacité、歐美明星愛用的Olio E Osso等。圖／團團國際時尚提供
喜事集團旗下團團國際時尚正式展開美容保養路線，引進多種美容保養品牌，包含有機護膚Odacité、歐美明星愛用的Olio E Osso等。圖／團團國際時尚提供
Olio E Osso是唇部保養的專家，提供手工製精質橄欖油保濕棒、潤唇膏、潤純油。圖／團團國際時尚提供
Olio E Osso是唇部保養的專家，提供手工製精質橄欖油保濕棒、潤唇膏、潤純油。圖／團團國際時尚提供
(必用)喜事集團營運長宋安示範Olio E Osso唇部商品。圖／團團國際時尚提供
(必用)喜事集團營運長宋安示範Olio E Osso唇部商品。圖／團團國際時尚提供

品牌 橄欖油 洛杉磯

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