好甜！ Jo Malone英國梨與小蒼蘭新年版能寫藝術英文字

新年到，讓想讓新一年富貴吉利嗎？Jo Malone London最受歡迎的香水「英國梨與小蒼蘭香水」，推出中國新年限定款包裝，以奢華霧面金屬瓶蓋，透明瓶身上則有小蒼蘭圖騰花卉、吉利寓意的紅金色葉枝交疊，充滿迷人的金光煥發，更象徵新年的吉「梨」。

英國梨與小蒼蘭香水可說是男女都愛，以威廉梨、小蒼蘭，搭配琥珀、廣藿香與木質香調收尾，而限定版包裝，更是粉絲們必收藏的商品。

而為慶祝西洋情人節與農曆春節將至，Jo Malone London推出「客製化藝術手寫禮盒服務」，即日起至2月5日，在全台專櫃購買2件商品以上（含任一款100ml香水），可預約限量客製化英文手寫禮盒包裝服務。

另在特定店點也提供現場手寫老師服務，1月30日14～18點在台北101、SOGO復興館櫃上、2月6日14～18點在新光三越台中店。