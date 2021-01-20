曾敬驊走紅毯直播巴黎時裝周 設計師江奕勳首執導演筒被李烈帥評「賠錢貨」

巴黎時裝周品牌ANGUS CHIANG來到第10季的里程碑作品，於信義威秀打造品牌第一次在台北的大秀、並與巴黎時裝周同步直播，邀請李烈、曾敬驊第一次走伸展台，江奕勳坦言很緊張也很新鮮，因為團隊夥伴都是第一次合作。

向來以台灣元素融入服裝的ANGUS CHIANG，江奕勳擔綱導演、拍出「ME」電影做為第10季的呈現，把電影首映紅毯變成伸展台，紅毯嘉賓等同走秀的模特兒，上場的都是電影工作人員，前9季的服裝元素也都融入影片中，問監製李烈，江奕勳是否可以改行當導演？烈姐疾呼，「還是不要吧，做衣服比較好賺。」而共同產製出一部電影，也呈現李烈、曾敬驊、江奕勳的真心好默契，烈姐坦言，「說實話，當初以為我們可以去巴黎走秀，就接下來了，江奕勳來討論了兩三次，我還是聽不懂他要做什麼，結果越聊越多，才發現時尚結合電影太有趣了，雖然是一部沒有商業效益的賠錢貨，但在製作過程也符合電影的初衷『相信就會看見』，原本設定的好天氣不斷因為天候變壞、下雨，改劇本等等狀況，讓演員們也都有好感情、好默契。」電影中也融入前幾季服裝元素，成為場景或表演元素，包括電子花車、辦桌、珍珠奶茶、變電箱…等等。