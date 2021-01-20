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曾敬驊走紅毯直播巴黎時裝周 設計師江奕勳首執導演筒被李烈帥評「賠錢貨」

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
電影「ME」劇照以及監製李烈、導演江奕勳和演出的曾敬驊合影。圖／記者黃義書攝影、ANGUS CHIANG提供
電影「ME」劇照以及監製李烈、導演江奕勳和演出的曾敬驊合影。圖／記者黃義書攝影、ANGUS CHIANG提供

巴黎時裝周品牌ANGUS CHIANG來到第10季的里程碑作品，於信義威秀打造品牌第一次在台北的大秀、並與巴黎時裝周同步直播，邀請李烈、曾敬驊第一次走伸展台，江奕勳坦言很緊張也很新鮮，因為團隊夥伴都是第一次合作。

向來以台灣元素融入服裝的ANGUS CHIANG，江奕勳擔綱導演、拍出「ME」電影做為第10季的呈現，把電影首映紅毯變成伸展台，紅毯嘉賓等同走秀的模特兒，上場的都是電影工作人員，前9季的服裝元素也都融入影片中，問監製李烈，江奕勳是否可以改行當導演？烈姐疾呼，「還是不要吧，做衣服比較好賺。」而共同產製出一部電影，也呈現李烈、曾敬驊、江奕勳的真心好默契，烈姐坦言，「說實話，當初以為我們可以去巴黎走秀，就接下來了，江奕勳來討論了兩三次，我還是聽不懂他要做什麼，結果越聊越多，才發現時尚結合電影太有趣了，雖然是一部沒有商業效益的賠錢貨，但在製作過程也符合電影的初衷『相信就會看見』，原本設定的好天氣不斷因為天候變壞、下雨，改劇本等等狀況，讓演員們也都有好感情、好默契。」電影中也融入前幾季服裝元素，成為場景或表演元素，包括電子花車、辦桌、珍珠奶茶、變電箱…等等。

壓軸的曾敬驊以超大報童帽現身，酷帥造型引爆尖叫聲，他陳述自己詮釋的角色、就像這部電影的誕生、或是江奕勳理念的實現，歷程是相似的，都是「別人不相信、但自己必須先相信」。演出的應蔚民、馬念先也都在紅毯穿上2021秋冬時裝，以復古的寬身剪裁、浮誇墊肩、誇張色彩表現；電影「ME」在首映後僅以特映方式播映，其中的M字翻轉180度則變成W，從ME到WE，也闡述「勇氣」是參與這次電影、大秀所有人的共同精神。

電影看板藝術大師顏振發繪出電影「ME」海報，作為2021秋冬大秀背板。圖／ANGUS CHIANG提供
電影看板藝術大師顏振發繪出電影「ME」海報，作為2021秋冬大秀背板。圖／ANGUS CHIANG提供
電影「ME」呈現追尋夢想的勇氣。圖／ANGUS CHIANG提供
電影「ME」呈現追尋夢想的勇氣。圖／ANGUS CHIANG提供
李烈以份量十足的大蓬裙開秀，展現十足氣場。記者黃義書／攝影
李烈以份量十足的大蓬裙開秀，展現十足氣場。記者黃義書／攝影
曾敬驊穿上ANGUS CHIANG 2021秋冬新作的超大報童帽與寬版剪裁服裝。記者黃義書／攝影
曾敬驊穿上ANGUS CHIANG 2021秋冬新作的超大報童帽與寬版剪裁服裝。記者黃義書／攝影
設計師將ANGUS CHIANG的第10季作品以電影「ME」表現。圖／ANGUS CHIANG提供
設計師將ANGUS CHIANG的第10季作品以電影「ME」表現。圖／ANGUS CHIANG提供
曾敬驊穿上ANGUS CHIANG 2021秋冬新作的超大報童帽與寬版剪裁服裝。記者黃義書／攝影
曾敬驊穿上ANGUS CHIANG 2021秋冬新作的超大報童帽與寬版剪裁服裝。記者黃義書／攝影
李烈以份量十足的大蓬裙開秀，展現十足氣場。記者黃義書／攝影
李烈以份量十足的大蓬裙開秀，展現十足氣場。記者黃義書／攝影
曾敬驊演出ANGUS CHIANG的第10季作品以電影「ME」表現。圖／ANGUS CHIANG提供
曾敬驊演出ANGUS CHIANG的第10季作品以電影「ME」表現。圖／ANGUS CHIANG提供
設計師將ANGUS CHIANG的第10季作品以電影「ME」表現並出任導演，服裝發表秀則用電影紅毯的概念呈現。記者黃義書／攝影
設計師將ANGUS CHIANG的第10季作品以電影「ME」表現並出任導演，服裝發表秀則用電影紅毯的概念呈現。記者黃義書／攝影
（左起）設計師江奕勳、「ME」電影監製李烈、曾敬驊共同出席ANGUS CHIANG 2021秋冬大秀。記者黃義書／攝影
（左起）設計師江奕勳、「ME」電影監製李烈、曾敬驊共同出席ANGUS CHIANG 2021秋冬大秀。記者黃義書／攝影

電影 巴黎 時裝周

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