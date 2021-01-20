高鐵買新車被日商當盤子 每組50億天價殺到30億仍破局

台灣高鐵公司表示，董事會今天（20日）就列車增購招標案決議廢標，主因為廠商所報價格與市場行情差距過大，且仍有部分投標文件不符規範要求；董事會討論後決議廢標，同時研議其他可能解決方案，包含研擬未來新採購策略或另洽第三人採購等可行性。

台灣高鐵運量持續成長，連假和尖峰時段經常滿載，為紓解此狀況，高鐵公司前年開始向國際大廠廣發採購邀標書，將購置12組（每組12節車廂）新車，並於去年底決標。

但原本開出的國際標，卻因高鐵「歐日混血」系統之故，讓歐系廠商無法取得與現有號誌、行車控制系統相容設備，所以退回邀標，後來演變成獨家邀標日本廠商日立東芝聯盟，日商因此獅子大開口，開出比原本貴3倍、每組車至少約50億元的天價，讓高鐵公司陷入議價苦戰中。連交通部長林佳龍與駐日代表謝長廷，都為此採購案，積極與日方溝通。

根據2012年高鐵購置4組新車的價格，每組約為台幣17億元。但據了解，雙方議價到每組30億元時，日方就不願再降價，該案因此破局。

高鐵表示，花了很長的時間與日方溝通，也很努力議價，但價格合理性實在差異太大，且我方要求的規格，與日方製作出的規格，也不盡相同，所以再次廢標，以維護公司利益與股東權益；未來將持續採取優化班表提升列車效率，確保短期內列車運用供給無虞。

而高鐵公司後續將依董事會決議，研議其他可能解決方案，才會重新啟動招標，時程上，目前並無時間表。