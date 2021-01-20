尾牙送禮也能做善事！全家便利商店首創「村里珍惜卡」企業認購公益模式

今年受疫情影響，許多企業停辦尾牙，改以便利商店禮物卡、線上抽獎等方式做為慰勞員工的替代方案，全家便利商店首創推出「村里珍惜卡」企業認購公益模式，公司行號購買禮物卡除了可獲得等值的禮物卡面額作為員工禮品之外，全家便利商店即替企業額外捐出禮物卡金額的10%並將轉化成村里珍惜卡，受助的弱勢團體可持卡不限時段至全家便利商店兌換各項鮮食，全家便利商店還將率先捐出100萬元，希望帶動更多企業響應。

為了協助經濟弱勢族群過好年，全家便利商店同步號召愛心民眾以每筆350元認購內含白米麵條、生活用品、牛奶的「村里平安箱」，消費者可至全家便利商店門市認購平安箱，由村、里長媒合捐贈給需協助的邊緣戶，受助對象可定期就近至全家便利商店門市領取，自2019年累計至今共募得6.1萬箱、共將幫助1.3萬戶邊緣戶。

全家便利商店持續優化創新公益模式，「村里平安箱」今年起正式虛擬化，將物資「箱」改變成物資「卡」，受助民眾無須一次整箱領取，僅需憑卡分次到門市貨架上拿取當次需要的商品，讓物資除了常溫型商品之外、還可拓展至牛奶等短效期品項，認購單筆價格從500元下降為350元，每累計認購兩筆（700元）即會送出一箱價值740元以上的物資。