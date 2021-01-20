最新！迷客夏再道歉：推「無茶」配方、捐一日所得

迷客夏「黑糖鮮奶」添加紅茶事件愈演愈烈，業者繼昨日發出書面說明後，剛剛再發布「道歉聲明」，對於未主動告知該飲品含有咖啡因，造成消費疑慮，「深感抱歉」，同時，將捐出一日所得。

迷客夏在臉書發布道歉聲明後，立即湧入大批留言，多數人仍不埋單，有人提議用促銷、優惠回饋，也有人堅決拒喝，但也有少數消費者力挺「加油」。

迷客夏道歉聲明指出，「當初顧及飲品風味之平衡，自認配方獨特卻未考慮周延，因而衍生出此事件，門市夥伴僅依循總部提供配方操作，總部應承擔一切責任，並向所有顧客致上最深歉意」。同時強調，門市菜單將清楚標註「無咖啡因」的所有品項，讓消費者安心選擇。

針對4支爭議的含茶飲品，也將做配方調整，包括「手炒黑糖鮮奶」提供含茶與無茶兩支獨立飲品，供消費者清楚選擇；「慢火窯燒桂圓鮮奶」、「冬瓜鮮奶」、「原鄉冬瓜茶」這3支飲品，則全面更改為無加茶無咖啡因配方。