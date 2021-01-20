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Booking.com評選台東為「全球最好客目的地」第一名

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
全球線上訂房品牌Booking.com 今天公布「Traveller Review Award 2021」評選結果，台東旅宿的好評數獲全球旅宿最高城市，成為「全球最好客目的地」第一名。圖／台東縣政府提供
全球線上訂房品牌Booking.com 今天公布「Traveller Review Award 2021」評選結果，台東旅宿的好評數獲全球旅宿最高城市，成為「全球最好客目的地」第一名。圖／台東縣政府提供

全球線上訂房品牌Booking.com 今天公布「Traveller Review Award 2021」評選結果，台東的好評數獲全球最高，成為「全球最好客目的地」第一名。縣長饒慶鈴說，這反映台東不僅旅遊量能全國第一，品質更獲得全球肯定。

饒慶鈴表示，上任後即用「一快一慢」來打通台東的任督二脈，快是指升級行政效能並且加快行政效率；慢則是專屬台東的生活態度，用台東人的真、善、美打造出專屬品牌，透過真實純淨無污染的環境與人情味，讓遊客體驗慢經濟的台東生活。

Booking.com公布旅客評分卓越獎Traveller Review Awards 2021，以上百萬則的旅客評論為依據，今年100多萬個得獎者遍及全球，台灣有7631個獎項。其中，台東獲選為「全球最好客目的地」的第一名，顯示台東除自然景觀、清幽氛圍備受眾多旅人喜愛外，熱情的待客之道也受到旅人推崇。

2018年Booking.com曾公布全球「十大新興旅遊城市」，台東就榜上有名，讓國際旅客紛紛注意到台東這個台灣城市，今年再獲得全球最好客目的地第一名，也讓台東能見度在國際觀光舞台上發光發熱。

台東 饒慶鈴

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