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年節送禮必勝攻略！白蘭氏萃鷄精順口好喝 送到心坎裡

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
白蘭氏萃鷄精—膠原蛋白菁萃，每100ml即含有5300mg高含量的膠原蛋白。圖／白蘭氏提供
白蘭氏萃鷄精—膠原蛋白菁萃，每100ml即含有5300mg高含量的膠原蛋白。圖／白蘭氏提供

國內外疫情近期皆再度升溫，不只過年期間無法盡情出國旅遊，連走春路線、送禮品項都得格外慎選，才能確保安全又健康。今年過年想要「送禮送到心坎裡」，必定得符合「實用、質感、大眾認知度高、健康」等標準才最有誠意，推薦以下四大類必買品項，讓你絕對送禮不失禮。

年節期間最受歡迎的好禮，「食品類」絕不出錯，無論是老字號的經典點心，還是新潮文青品牌，只要依照收禮者喜好、價位預算挑選超簡單。而走過去年一整年因為疫情帶來的身心緊張、低潮，許多人都想在新的一年轉運招來好運氣，也讓「招財擺飾」再度成為熱門選擇。另外，疫情影響加上今年冬天特別冷，「保暖家電」也異軍突起。

不過，綜觀近一年來消費者生活型態的改變，養身、保養風潮不再僅限於特定年齡，「健康」成為所有人的優先考量。DailyView網路溫度計透過「KEYPO網路大數據」平台發現，國人對於健康保健更加重視，「免疫力」相關關鍵字討論聲量更翻長3倍之多，面對危機時刻，消費者也更加願意花錢投資保健品。因此，若能在年節期間收到擁有質感包裝的健康禮盒，肯定最體面又開心。

於2020年首度宣告進軍滴鷄精市場的白蘭氏，早已憑藉著優質的雞精產品深植人心，新推出的「白蘭氏萃鷄精—膠原蛋白菁萃」，採獨家黃金比例配方，無添加其他多餘食材或中藥材，以獨特菁萃工法完整萃出紅羽土鷄精華，保留優質營養成分，每100ml白蘭氏萃鷄精—膠原蛋白菁萃即含有5300mg高含量的膠原蛋白，口感滑順綿密，色澤就像自己在家精心熬煮出來的滴鷄精一樣。

根據「超認真調查局」街頭盲測試喝評比，均表示白蘭氏萃鷄精—膠原蛋白菁萃不僅沒有腥味、喝起來像雞湯般溫順，濃稠質地更是充滿膠原蛋白的感覺，贏得「最好喝滴鷄精」的好評，再加上外包裝的輕奢質感，以及大品牌品質保障等優點，絕對是符合最受歡迎年節禮盒的完美選擇。

白蘭氏萃鷄精推出膠原蛋白與孕哺滋養菁萃兩系列，讓收到年節好禮的民眾在新的一年保持紅潤好氣色。圖／白蘭氏提供
白蘭氏萃鷄精推出膠原蛋白與孕哺滋養菁萃兩系列，讓收到年節好禮的民眾在新的一年保持紅潤好氣色。圖／白蘭氏提供

膠原蛋白 疫情 品牌

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