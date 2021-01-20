H&M首度跨界Lee打造永續再生丹寧系列 只要半價就能入手經典牛仔褲

喜歡穿牛仔褲的人看過來！現在有機會以半價的方式入手Lee的經典款，因為H&M宣布雙品牌首度跨界聯名打造永續再生丹寧系列，最快1月28日就能購買，為新年穿搭做好準備！

H&M日前才曝光年度設計師Simone Rocha的聯名系列上市日期，不到一周又為丹寧控準備了驚喜，那就是首度與百年牛仔褲品牌Lee合作，符合永續發展概念，推出全新跨界系列。H&M致力於綠色時尚不遺餘力，除了每季都有讓人驚豔的Conscious系列之外，更在瑞典門市設置了規模如貨櫃箱大小的服裝再生系統「LOOOP」，在消費者前面展示，回收的舊衣物，如何分解成紗線，進而再織造成全新服裝的過程，可以說是流行品牌的模範生。

此次的雙品牌合作，在審視製作的每一道工序後，決定採用H&M首次創作的100%再生棉來打造牛仔褲。同時這系列亦有完全不使用棉花的丹寧，而是以再生人造纖維及節水染料製作，加上洗滌過程減少對環境的影響，並且在用水、化學物與能源消耗方面，獲得第三方認證。但即使緊扣了永續精神的製程，並沒有放棄時尚與流行感，像是女裝就提供了寬鬆牛仔褲來帶出90年代的懷舊風格，且Lee經典鐵騎士外套亦經過全新剪裁，呈現特大的休閒剪裁。其中丹寧緊身背心多了女性化線條修飾，並配合Texloop再生棉休閒上衣，體現雙品牌風格。

聯名系列的男裝則貫徹Lee的風格，五袋牛仔褲也同樣由100%再生棉製成，而寬鬆的工匠牛仔褲則採用節水染料與百分之百Tencel™天絲棉縫紉線。此外，還提供工裝褲、漁夫帽及托特包等配件，讓整個系列搭配性更強。值得一提的是無論男、女裝的牛仔褲，訂價都僅有Lee的一半，因此是品牌粉絲必搶買的好物之一。女裝系列將於1月28日起在H&M微風松高店販售，男裝系列則將在2月4日起於H&M台北微風松高店及台中中友店販售。

H&M x Lee聯名系列女裝牛仔外套1,799元。圖／H&M提供

H&M x Lee聯名系列女裝寬版牛仔褲1,499元。圖／H&M提供

H&M x Lee聯名系列女裝短版背心699元。圖／H&M提供

H&M x Lee聯名系列男工裝褲1,799元。圖／H&M提供

H&M x Lee聯名系列漁夫帽1,499元。圖／H&M提供

H&M x Lee聯名系列女裝上衣499元。圖／H&M提供

H&M x Lee聯名系列男裝牛仔外套1,799元。圖／H&M提供

H&M x Lee聯名系列女裝寬版牛仔褲1,799元。圖／H&M提供

H&M x Lee聯名系列女裝牛仔外套1,799元。圖／H&M提供

H&M x Lee聯名系列托特包1,499元。圖／H&M提供