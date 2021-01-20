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「日劇女王」米倉涼子 霸氣成FENDI史上首位日本代言人

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
米倉涼子成為FENDI創立56年來的首位日本品牌大使。圖／取自IG
米倉涼子成為FENDI創立56年來的首位日本品牌大使。圖／取自IG

以「派遣女醫」形象深植人心的米倉涼子（Ryoko Yonekura），正式被任命為FENDI史上首位日本品牌大使。延續FENDI的大膽創新精神，和米倉涼子合作成為具有歷史意義的第一步，也將在日本推動更為多元的發展；目前代言人還包括擔綱大陸形象代言人的趙薇，以及皮件代言人的男星張若昀。

45歲的米倉涼子，於1993年以時裝模特兒出道，20多年來形象如同「派遣女醫」中大門未知子所言「我，絕對不會失敗」一般，氣場強烈、具有女強人的霸氣，從2012年此劇播出以來也讓她多年穩坐收視女王寶座，近期演出Netflix日劇「新聞記者」更是話題不斷，「日本經濟新聞」記者兼作家的鈴木涼美也出面發表「米倉涼子造型太漂亮、不像真實世界當中的記者」的言論，但也因為保養得宜的美魔女樣貌，她亮眼地接下FENDI品牌代言人之位。

米倉涼子表示，「我很榮幸，因為我得知這是FENDI在56年以來史上第一次任命品牌日本大使。」在形象片中，她身穿2021春夏系列，以「倒影反思（Reflections）」為主題，將品牌的標誌元素發揮得淋漓盡致，大量的層疊穿搭展現空靈、飄逸感，在正裝剪裁部分，則洗鍊大器，呼應米倉涼子都會女性的品味；米倉涼子也依循此氛圍，展現輕盈的空氣感，綻放女性的知性優雅與自信風采。

米倉身穿2021春夏女裝，若隱若現的詩意裸露，展現女性的性感與細緻。圖／取自IG
米倉身穿2021春夏女裝，若隱若現的詩意裸露，展現女性的性感與細緻。圖／取自IG
米倉涼子拍攝FENDI形象圖的幕後花絮。圖／取自IG
米倉涼子拍攝FENDI形象圖的幕後花絮。圖／取自IG
米倉涼子成為FENDI創立56年來的首位日本品牌大使，身穿2021春夏系列拍攝形象圖。圖／取自IG
米倉涼子成為FENDI創立56年來的首位日本品牌大使，身穿2021春夏系列拍攝形象圖。圖／取自IG
米倉涼子成為FENDI創立56年來的首位日本品牌大使，身穿2021春夏系列拍攝形象圖。圖／取自IG
米倉涼子成為FENDI創立56年來的首位日本品牌大使，身穿2021春夏系列拍攝形象圖。圖／取自IG
米倉涼子身穿2021春夏系列女裝，在「倒影反思」的主題中表現迷離美感。圖／取自IG
米倉涼子身穿2021春夏系列女裝，在「倒影反思」的主題中表現迷離美感。圖／取自IG
米倉涼子兼容都會女性的性感與自信，成為FENDI創立56年以來的首位日本代言人。圖／取自IG
米倉涼子兼容都會女性的性感與自信，成為FENDI創立56年以來的首位日本代言人。圖／取自IG
米倉涼子成為FENDI創立56年來的首位日本品牌大使。圖／取自IG
米倉涼子成為FENDI創立56年來的首位日本品牌大使。圖／取自IG

日本經濟 品牌 FENDI

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