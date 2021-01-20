「日劇女王」米倉涼子 霸氣成FENDI史上首位日本代言人

以「派遣女醫」形象深植人心的米倉涼子（Ryoko Yonekura），正式被任命為FENDI史上首位日本品牌大使。延續FENDI的大膽創新精神，和米倉涼子合作成為具有歷史意義的第一步，也將在日本推動更為多元的發展；目前代言人還包括擔綱大陸形象代言人的趙薇，以及皮件代言人的男星張若昀。

45歲的米倉涼子，於1993年以時裝模特兒出道，20多年來形象如同「派遣女醫」中大門未知子所言「我，絕對不會失敗」一般，氣場強烈、具有女強人的霸氣，從2012年此劇播出以來也讓她多年穩坐收視女王寶座，近期演出Netflix日劇「新聞記者」更是話題不斷，「日本經濟新聞」記者兼作家的鈴木涼美也出面發表「米倉涼子造型太漂亮、不像真實世界當中的記者」的言論，但也因為保養得宜的美魔女樣貌，她亮眼地接下FENDI品牌代言人之位。