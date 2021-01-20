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MUJI無印良品賣坪林包種茶 新店門市成北部首間聯連市

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
MUJI無印良品新店門市開幕，裝潢使用大型木質樑柱，營造出視覺空間感。圖／MUJI無印良品提供
MUJI無印良品新店門市開幕，裝潢使用大型木質樑柱，營造出視覺空間感。圖／MUJI無印良品提供

MUJI無印良品持續攜手台灣小農，讓更多人除了居家用品外，也能認識與輕鬆購入台灣小農的蔬果、農作物與相關產品，今天（1／20）宣布全台第54店的新店門市正式開幕，也是北部首間導入「聯連市」市集，現場販售「坪林包種茶」、茶梅片與茶爆米花等，還有全台各地合作小農的產品，讓購物體驗更全方位。

2020年底，無印良品於台南的南紡購物中心二館開設新店時，就導入全台首間「聯連市」概念，將台灣小農生產的蔬果、農作物與產品直送門市，北部首間就選在與「DCC碧潭廣場」打造的新店門市，占地近210坪，就位於新店捷運站旁的1樓位置，店面裝潢除採用鐵板、土牆外，也採用大型木質樑柱，營造出視覺空間感。

全新的新店門市，在地理位置上，剛好也是前往石碇、坪林與烏來的交通要道，因此無印良品提出「向山林、向城市」，才特別選擇導入「聯連市」，一開幕就提供坪林包種茶，由農民自產自銷，傳承六代，從採茶、捻茶、焙茶等12道工法完成，商品遵照無印良品完整使用素材的概念，從茶包、茶葉、茶梅片到茶籽油、茶籽粉均有，並也有其他台灣小農的蔬果、在地特產直送新店門市。

即日起至1月31日，推出單筆消費滿1千元送100元抵用券，滿2千元送限量包種茶浴包乙包。另於新店門市也提供預約制的家具配置顧問、服飾造型顧問與體驗服務顧問等服務。

MUJI無印良品新店門市開幕，占地近210坪。圖／MUJI無印良品提供
MUJI無印良品新店門市開幕，占地近210坪。圖／MUJI無印良品提供
MUJI無印良品新店門市開幕，導入「聯連市」市集概念，有台灣小農直送的產品。圖／MUJI無印良品提供
MUJI無印良品新店門市開幕，導入「聯連市」市集概念，有台灣小農直送的產品。圖／MUJI無印良品提供
MUJI無印良品新店門市開幕，單筆消費滿2千元送限量包種茶浴包乙包。圖／MUJI無印良品提供
MUJI無印良品新店門市開幕，單筆消費滿2千元送限量包種茶浴包乙包。圖／MUJI無印良品提供
MUJI無印良品新店門市開幕，導入「聯連市」市集概念，推出坪林包種茶相關產品。圖／MUJI無印良品提供
MUJI無印良品新店門市開幕，導入「聯連市」市集概念，推出坪林包種茶相關產品。圖／MUJI無印良品提供

無印良品 坪林

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