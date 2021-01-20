「買台北 送礁溪」強勢回歸！晶華+晶泉丰旅8千有找

搶攻寒假春節商機，台北晶華酒店攜手礁溪晶泉丰旅於即起至3月6日推出「晶華+ 晶泉冬日雙城漫遊」，三天兩夜優惠價7,999元，可一次體驗兩間頂級飯店，包括唯一獲得CNN報導推薦的台北晶華栢麗廳自助早餐，以及北台灣唯一無邊際溫泉泳池的礁溪晶泉丰旅，享受碳酸美人湯的溫柔療癒。專案適用市府的台北加碼GO補助，每房可再折抵1,000元，不須連住，可彈性安排假期。

台北晶華酒店位在綠意盎然的中山北路二段，前有偌大的中山四號廣場，後鄰大片綠地的14與15號公園，身處城市卻擁有遠離塵囂感；加上館內有多間美食餐廳，包括米其林一星餐廳IMPROMPTU、米其林指南推薦粵式餐廳晶華軒與ROBIN’S GRILL炭烤牛排屋、以及榮獲台北國際牛肉麵節冠軍的牛肉麵等，專案除入住豪華客房一晚，盡情使用城市星空電影院、室內三溫暖等館內設施外，還包含五星自助餐廳栢麗廳的自助早餐。

另一晚住宿飯店礁溪晶泉丰旅，以頂級溫泉飯店的精緻服務、設計感十足的客房以及北台灣第一座頂樓露天無邊際溫泉泳池吸引眾多旅客朝聖，每間客房皆擁有超大獨立景觀湯池。