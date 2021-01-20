Hello Kitty收納凳、角落小夥伴文青袋太萌！7-11「限量金牛年開運金喜福袋」超值快衝

每年7-ELEVEN的春節限量福袋總是充滿驚喜！今年攜手Hello Kitty、Mickey米奇、角落小夥伴等3大人氣肖像，推出299元、399元、999元等不同價格的「限量2021金牛年開運金喜福袋」，除了內有價值上千元的商品／品牌優惠券及零食飲料商品組合之外，福袋包裝與全新限量獨家周邊商品更是誘人，像是Hello Kitty與角落小夥伴的摺疊收納凳、文青風提袋都值得粉絲衝一波；各款福袋均有獨立抽獎，另可加碼抽市價358萬元的Maserati Ghibli MHEV。

7-ELEVEN「限量2021金牛年開運金喜福袋」將自1月27日於門市開賣，並於當天下午3點起開放預購；1月26日上午11點至晚上8點59分於OPEN POINT App開放會員當日限量搶先換購。

299元的「限量2021金牛年開運金喜福袋」推出Hello Kitty款、角落小夥伴款，各有兩款設計隨機出貨，福袋造型採用限定文青袋包裝，可當購物袋使用，限量共115,002個，福袋內容包括紅包袋1入（3個）、牛年變裝造型筆記本、15張門市商品優惠券+1份門市商品組合、8張品牌優惠券、1張大獎抽獎券，大獎需加入OPEN POINT會員+登錄抽獎券序號才能參加抽獎，頭獎將送出市價63.9萬元的Harley-Davidson Sportster lron 883一台。

399元的「限量2021金牛年開運金喜福袋」造型為雙面設計的迪士尼FANTASIA 80周年限定Mickey束口收納提籃，共2款隨機出貨，超大容量方便盛裝、也能折疊收納，限量共65,004個，福袋內容包括Mickey紅包袋1入（3個）、Mickey筆記本、Mickey炫彩化妝包、15張商品優惠券+1份門市商品組合、8張品牌優惠券、1張大獎抽獎券，大獎需加入OPEN POINT會員+登錄抽獎券序號才能參加抽獎，頭獎將送出市價71.9萬元的MITSUBISHI MOTORS GRAND LANCER B&W羨定版一台。

999元的「限量2021金牛年開運金喜福袋」同樣有Hello Kitty款、角落小夥伴款，限量共20,004個，福袋造型為皮革摺疊收納凳，兼具座椅與收納功能，福袋內容更是超值，包括不鏽鋼便當盒、卡套零錢包、紅包袋1入（3個）、筆記本、15張商品優惠券+1份門市商品組合、8張品牌優惠券、1張大獎抽獎券，大獎需加入OPEN POINT會員+登錄抽獎券序號才能參加抽獎，頭獎將送出市價107.9萬元的MITSUBISHI MOTORS OUTLANDER S-AWC旗艦型一台。