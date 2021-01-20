名字有「牛」免費住一晚！「屬牛」三天兩夜每人675起

快約名字有牛、或是屬牛的朋友，好運特別多！趣淘漫旅台北邀請名字有「牛」或屬牛的旅人享優惠，最低每人每晚375元就能入住。即日起至3月31日，三天兩夜「好運牛進來」專案2,999元起，房客姓名中有「牛」者，即可免費入住一晚，等同1,499元就能雙人住宿兩晚；找不到牛先生、牛小姐同住也沒關係，出示身分證符合生肖牛，可立即折抵300元，享2,699元起入住兩晚，每人每晚675元起。

金牛年相關「牛」的活動特別多，趣淘漫旅台北另於農曆年除夕至初二(2/11~2/13)舉辦「牛暗花明又一戳」新春戳戳樂，活動期間由飯店官網預訂入住者，不論專案，每房享有一次參加機會，最大獎可獲平日住宿券、SPA芳療券等，每日50組，共150個中獎機會。

趣淘漫旅台北表示，加碼優惠不可併用，至多一次，僅二擇一。另符合資格者，本人需入住，並提供身分證件。