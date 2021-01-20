化解尷尬癌 四大品牌調和威士忌隨你挑

新年之際拜訪至親好友，最怕「尷尬癌」發作。這時若能夠來一點酒精，拉進彼此距離，很快就能化解。新春訪友最佳伴手禮，首推風味均衡、入手價無負擔的調和式威士忌，包括JOHNNIE WALKER黑牌、角瓶、紳藍、仕高利達，都是不錯的選項。

JOHNNIE WALKER黑牌12年是JOHNNIE WALKER傳承最悠久的經典產品，從超過七百萬桶珍稀窖藏中，嚴選逾四十種頂級蘇格蘭威士忌，富層次風味與醇厚馥郁口感，創造出深邃、令人回味不已的品飲體驗。酒液帶有香草、柳橙、香料及葡萄乾甜味；餘韻佐有濃厚煙燻、泥煤與麥芽氣息，豐厚深邃，被視為高級調和威士忌的標竿之作，禮盒附贈一只特別打造的經典醴讚威士忌酒杯及一只50ml迷你酒。

JOHNNIE WALKER雙黑極醇限定版蘇格蘭威士忌，承襲家族經典黑牌深邃、醇厚多層次特質，相融自然煙燻、更強勁的西岸威士忌，卻擁有不可思議滑順口感，獨特香甜中帶有煙燻味的豐醇口感。酒款風味濃郁，綻放多層次柑橘氣息，融合芬芳木質調，彰顯不凡品味。

來自日本的角瓶（KAKUBIN）威士忌是1937年由三得利第一代調酒大師鳥井信治郎，以東方人的飲食習慣為基底調和而成，有著柔和、甘醇、圓潤的風味。尤其四角瓶身設計與六角龜殼花紋，象徵「龜齡萬年」，80餘年來堅持的獨特品味，深受大眾喜愛，適合做為農曆春節表關心之情的最佳獻禮。

紳藍經典蘇格蘭威士忌完美融合大麥與穀物原酒，口感柔順且帶有濃郁豐富的水果香氣與奶油般滑順的香純韻味，呈現出熟成且平滑口感，以及扎實的麥芽風味。

仕高利達12年蘇格蘭威士忌每一滴酒液皆選用蘇格蘭引以為傲的「生命之水」，釀製成頂級威士忌原酒，並在橡木桶中陳年12年以上，最後經由資深首席釀酒團隊完美比例調配，口感醇厚滑順、花果風味微甜繚繞。開瓶後的香味濃郁且芬芳，充滿了完美均衡的雪莉桶、橙香 、肉豆蔻、糖煮果味及焦糖蘋果香氣。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康