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養蔘小橘盒時尚登場 白蘭氏×王德傳禮盒全家限量開賣

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
白蘭氏在春節期間提供豐富的產品類別滿足不同需求，讓年節送禮面面俱到。圖／白蘭氏提供
白蘭氏在春節期間提供豐富的產品類別滿足不同需求，讓年節送禮面面俱到。圖／白蘭氏提供

近年民眾對「健康」的需求越來越重視，養身、保養潮流也不再僅限於特定年齡，再加上疫情影響，更讓「免疫力」成為全民討論關注的重要話題。

白蘭氏今年趁著春節期間推出一系列充滿創意的跨界禮盒，包括首度與百年茶莊王德傳聯名推出養蔘烏龍禮盒，將王德傳旗下暢銷的茶葉品項「金萱烏龍」、「四季烏龍」，搭配內含精心特選珍貴人蔘、以及加入麥門冬與五味子等3大養氣名品的補氣聖品白蘭氏養蔘飲，融入精品感小橘盒中，獨家於全家便利商店限量上市，為養蔘飲再度帶來時髦新風潮。另外，白蘭氏也延續去年熱潮，再度攜手日本京都文青潮牌「SOU‧SOU」跨界合作，祭出4款全新花色特規時尚行李箱，除了搭配養蔘飲，更追加黑醋栗＋金盞花葉黃素精華飲的大入數組合，送禮自用一次購足，行李箱帶出門也可以成為今年春節走春的萬眾焦點。

而白蘭氏在春節期間亦提供豐富的產品類別，滿足不同族群需求。春節長途駕車返鄉，就讓「白蘭氏雙認證鷄精」成為最佳後援；年節見家長，帶上「白蘭氏頂級官燕窩」，留下大方得體好印象；「白蘭氏萃鷄精」則是寵愛女性、保持紅潤好氣色首選；過年宅在家展開馬拉松追劇，也別忘了用「白蘭氏葉黃素飲」和新品「白蘭氏葉黃素精華凍」，來守護全家晶亮；而開工前還要記得喝「白蘭氏養蔘飲」，養氣補氣不上火、元氣滿滿一整年。

除了不同通路的優惠組合，白蘭氏瞄準國旅熱潮，攜手旅遊平台KKday，貼心推出「新蔘活潮遊」活動，活動期間體驗4大精選行程即可獲得白蘭氏養蔘飲 × KKday限量「蔘活補氣包」，與消費者一起體驗最潮的新春養生之道。

白蘭氏再度與日本「SOU‧SOU」跨界合作4款花色行李箱，推出養蔘飲、黑醋栗+金盞花葉黃素精華飲大包裝組合，送禮自用兩相宜。圖／白蘭氏提供
白蘭氏再度與日本「SOU‧SOU」跨界合作4款花色行李箱，推出養蔘飲、黑醋栗+金盞花葉黃素精華飲大包裝組合，送禮自用兩相宜。圖／白蘭氏提供
白蘭氏萃鷄精推出膠原蛋白與孕哺滋養菁萃系列，讓消費者在新的一年保持紅潤好氣色。記者黃筱晴／攝影
白蘭氏萃鷄精推出膠原蛋白與孕哺滋養菁萃系列，讓消費者在新的一年保持紅潤好氣色。記者黃筱晴／攝影
白蘭氏與百年茶莊王德傳聯名推出養蔘烏龍禮盒，於全家便利商店獨家販售；7-ELEVEN同步推出「養精氣神禮盒」，滿足消費者多元需求。圖／白蘭氏提供
白蘭氏與百年茶莊王德傳聯名推出養蔘烏龍禮盒，於全家便利商店獨家販售；7-ELEVEN同步推出「養精氣神禮盒」，滿足消費者多元需求。圖／白蘭氏提供
鄭茵聲及夏和熙大方分享送禮撇步，火力全開比拚年節送禮攻略。圖／白蘭氏提供
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