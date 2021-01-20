養蔘小橘盒時尚登場 白蘭氏×王德傳禮盒全家限量開賣

近年民眾對「健康」的需求越來越重視，養身、保養潮流也不再僅限於特定年齡，再加上疫情影響，更讓「免疫力」成為全民討論關注的重要話題。

白蘭氏今年趁著春節期間推出一系列充滿創意的跨界禮盒，包括首度與百年茶莊王德傳聯名推出養蔘烏龍禮盒，將王德傳旗下暢銷的茶葉品項「金萱烏龍」、「四季烏龍」，搭配內含精心特選珍貴人蔘、以及加入麥門冬與五味子等3大養氣名品的補氣聖品白蘭氏養蔘飲，融入精品感小橘盒中，獨家於全家便利商店限量上市，為養蔘飲再度帶來時髦新風潮。另外，白蘭氏也延續去年熱潮，再度攜手日本京都文青潮牌「SOU‧SOU」跨界合作，祭出4款全新花色特規時尚行李箱，除了搭配養蔘飲，更追加黑醋栗＋金盞花葉黃素精華飲的大入數組合，送禮自用一次購足，行李箱帶出門也可以成為今年春節走春的萬眾焦點。

而白蘭氏在春節期間亦提供豐富的產品類別，滿足不同族群需求。春節長途駕車返鄉，就讓「白蘭氏雙認證鷄精」成為最佳後援；年節見家長，帶上「白蘭氏頂級官燕窩」，留下大方得體好印象；「白蘭氏萃鷄精」則是寵愛女性、保持紅潤好氣色首選；過年宅在家展開馬拉松追劇，也別忘了用「白蘭氏葉黃素飲」和新品「白蘭氏葉黃素精華凍」，來守護全家晶亮；而開工前還要記得喝「白蘭氏養蔘飲」，養氣補氣不上火、元氣滿滿一整年。