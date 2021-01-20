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TOMICA官方唯一授權！入住君品酒店主題房 送限量小車

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
房間內可暢玩各式小汽車。圖／君品酒店提供
房間內可暢玩各式小汽車。圖／君品酒店提供

50年來風靡全世界、深受大小朋友與廣大車迷們喜愛的TOMICA（多美小汽車）來了！君品酒店結合首度移師海外的「トミカ博」TOMICA小汽車50周年博覽會，即日起至3月21日推出官方唯一獨家授權「TOMICA小汽車50周年博覽會」車迷住房專案，期間限定每晚6,599元起，入住以TOMICA小汽車元素打造的主題客房，含隔日雲軒早餐，以及國立臺灣科學教育館「TOMICA博─TOMICA小汽車50周年博覽會」小汽車套票兩張，此外，再加贈一台只送不賣的限量台泥水泥預拌車。

「TOMICA WORLD」主題式豪華雙人及家庭客房，房門口就能見到經典TOMICA人偶，從橫越牆面的大型跑道、桌面上專屬的小汽車停車格到實體軌道玩具組，房內四處都能捕捉到小汽車的蹤影。同時還可獲得特展小汽車套票、特展園遊券點數、TOMICA貼紙禮包、泡澡球與襪子等多樣主題限定好禮，對資深車迷來說，最棒的是可蒐集到一台「僅送不賣」的TOMICA台泥水泥預拌車。

車迷住房專案豪華客房、2人入住6,599元，豪華家庭房、4人入住8,999元。可洽君品酒店：02-2181-9999轉訂房組。

房間內可暢玩各式小汽車。圖／君品酒店提供
房間內可暢玩各式小汽車。圖／君品酒店提供
入口就有經典TOMICA人偶迎賓。圖／君品酒店提供
入口就有經典TOMICA人偶迎賓。圖／君品酒店提供
君品酒店推出「TOMICA博─TOMICA小汽車50周年博覽會」車迷住房專案。圖／君品酒店提供
君品酒店推出「TOMICA博─TOMICA小汽車50周年博覽會」車迷住房專案。圖／君品酒店提供

君品 酒店 早餐

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