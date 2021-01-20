迷客夏「黑糖珍珠鮮奶」被爆含茶！孩子癲癇大發作 業者回應了

繼日前民眾爆料，迷客夏的「黑糖珍珠鮮奶」竟添加「紅茶」事件後，又有一名網友向媒體爆料指出，7歲的女兒罹患癲癇，不能喝含有咖啡因的飲料，但她3年前在被店員告知「沒加茶」的情況下，曾讓女兒連喝黑糖鮮奶3個月，「結果癲癇1個月內大發作4、5次」，並指出她在迷客夏臉書的留言遭到遮蔽；針對此事，業者回應「當時確實已清楚告知含茶，並未隱瞞，也不會屏蔽任何一則留言，目前正積極與這名母親取得聯繫。」

迷客夏表示，這件事起於3年前，至今有部分員工異動，詳情還在查證，但對於「含茶」這件事，若消費者詢問都會清楚告知，不曾隱瞞。但品牌也認為「客服訓練有待加強，明天會發布全系列品項調整的聲明」。迷客夏指出，事發至今，臉書湧進許多消費者留言，「每一則都會認真看待，暫無回應也並非漠視，將以公開聲明的方式，取得諒解」。

迷客夏表示，未來將清楚標示所有無咖啡因飲品，也會加強內部訓練。「這是一個很深刻的學習」。

事件起於日前網友在臉書「爆怨公社」發文，揭露迷客夏4款飲品中添加紅茶卻未告知消費者，業者昨日也緊急發布聲明、並於各門市張貼公告指出：「迷客夏部分飲品為提升飲品口感層次，呈現最佳風味，在配方上酌用少量紅茶，是為了降低糖分可能產生的甜膩感。 消費者在點單時，門市人員應主動提醒，並讓消費者也能選擇不加紅茶的客製版本。造成消費者的疑慮與困擾，迷客夏深感抱歉。」