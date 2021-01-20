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新光三越會員點數準備好 扣1點抽178萬賓士一口氣送6台

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
新光三越寵愛會員，1/21～1/31會員只要扣點數1點，就有1次抽獎機會，將送出6台賓士最新GLA。圖／新光三越提供
新光三越寵愛會員，1/21～1/31會員只要扣點數1點，就有1次抽獎機會，將送出6台賓士最新GLA。圖／新光三越提供

新光三越目前累計240萬名會員，寵愛會員活動一次比一次大手筆，今年更是「史上最寵會員」的一次，準備總價超過千萬、共6台賓士送會員。因會員點數將在1月底到期，新光三越1月21日起至1月31日推出會員只要扣點數1點，就有1次抽獎機會，將於1月26日至1月31日一連6天，天天送出一台價值超過178萬的賓士最新GLA。就算沒有點數者也有機會，下載App成為會員即可獲得10點點數、共有10次賓士車抽獎機會。

針對新春採購需求的優惠檔期新光三越「金牛卡利HIGH」日前登場，新光三越總公司販促部協理孫紹堃指出，金牛卡利HIGH開跑後，業績較去年同期成長3成，主要是延續不能出國、集中消費，以及數波寒流助攻，也可說近年來最大幅度成長。不出國商機中，以精品、化妝品最受惠，精品成長幅度更高達6～7成；寒流帶動家用家電成長近4成，電暖器甚至賣到缺貨，服飾買氣也抬頭，男女裝皆有二位數成長。另外為了防疫今年許多企業、公司紛紛取消大型尾牙，但卻加碼贈品採購，企業採購成長了2～3成。

迎接農曆春節，無論是治裝採購走春行頭或是居家除舊佈新，都有一筆開銷預算，懂得趁百貨優惠檔期購物賺回饋最划算。「金牛卡利HIGH」回饋一路至2月21日止，今年擴大聯手11大銀行，活動期間單卡單卡累計滿1萬元以上回饋4％、滿6萬元以上回饋5％、滿20萬元以上回饋6％電子禮券，新光三越行動支付skm pay同樣擴大回饋規模，綁定11大指定銀行信用卡消費任一單筆達3,000元再加碼1%、最高7%回饋。

過完辛苦的2020，迎接2021新的一年大家都希望有個新氣象，而年前居家除舊佈新更是家家戶戶的重要儀式。添購實用家電首推大人氣的Dyson Pure Hot+Cool Cryptomic三合一涼暖智慧空氣清淨機HP06，除了可消除居家環境過敏原帶來清淨空氣外，夏天可作為涼感循環扇，冬天則可作為暖氣使用，可說一年四季都派上用場的超實用家電。

領了年終獎金後，不妨激勵一下自己在新的年度繼續努力。當中，添購精品包款、3C新品或喜愛的服飾，是不少人寵愛自己的選擇。果粉想入手iPhone 12或Macbook Pro趁金牛卡利HIGH高回饋入手最划算。而MARC JACOB 2021早春系列推出的The J Link鍊條小方包，方形包款搭配彩色圓點繩結纏繞皮革提把，復古優雅中又不失品牌一貫的個性俏皮，包款顏色選擇上，也有符合Pantone 2021年度代表色Illuminating亮麗黃的配色。

Marc Jacobs The J Link萊姆黃，20,900元。圖／新光三越提供
Marc Jacobs The J Link萊姆黃，20,900元。圖／新光三越提供
[i]store全系列iPhone 12/ iPhone 12 PRO。圖／新光三越提供
[i]store全系列iPhone 12/ iPhone 12 PRO。圖／新光三越提供
LANCOME超未來肌因賦活露30ml/100ml (2021新年限定版) 各3,000元/6,500元。圖／新光三越提供
LANCOME超未來肌因賦活露30ml/100ml (2021新年限定版) 各3,000元/6,500元。圖／新光三越提供
Dyson Pure Hot+Cool Cryptomic三合一涼暖智慧空氣清淨機HP06原價28,900元，特價24,900元贈組合濾網。圖／新光三越提供
Dyson Pure Hot+Cool Cryptomic三合一涼暖智慧空氣清淨機HP06原價28,900元，特價24,900元贈組合濾網。圖／新光三越提供
ECCO MULTI-VENT翱翔系列防水運動休閒鞋，男款8,980元、女款8,380元。圖／新光三越提供
ECCO MULTI-VENT翱翔系列防水運動休閒鞋，男款8,980元、女款8,380元。圖／新光三越提供
新光三越將於1/26～1/31一連6天，天天送出一台價值超過178萬的賓士最新GLA。圖／新光三越提供
新光三越將於1/26～1/31一連6天，天天送出一台價值超過178萬的賓士最新GLA。圖／新光三越提供

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