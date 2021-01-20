快訊

部桃確診個案增5個新足跡！ 廣德海鮮餐廳、福隆粩、麥當勞等

部桃疫情擴大 1/16至19已出院者、陪病者啟動回溯機制

聽新聞
test
0:00 / 0:00

LINE FRIENDS、蛋黃哥、佩佩豬都有！屈臣氏8款「特殊限定款醫療口罩」限量開賣

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
屈臣氏1月27日限量開賣「LINE FRIENDS新年款成人醫療口罩25入盒裝」、「LINE FRIENDS新年款兒童醫療口罩25入盒裝」，售價皆為299元。圖／屈臣氏提供
屈臣氏1月27日限量開賣「LINE FRIENDS新年款成人醫療口罩25入盒裝」、「LINE FRIENDS新年款兒童醫療口罩25入盒裝」，售價皆為299元。圖／屈臣氏提供

隨著本土新冠肺炎案例現形，加上即將邁入年節團聚時刻，防疫步驟一定要做好做滿，通路也紛紛推出新年款、限定版口罩，屈臣氏即日起至1月30日將分三波限量推出應景且萌度破表的MIT特殊款口罩，像是兒童界重量級巨星「佩佩豬」與「波力」的兒童醫療口罩、大人小孩都愛不釋手的LINE FRIENDS新年版口罩（大人／兒童款）、屈臣氏與MIT口罩大廠銀康聯名推出的4款特殊印花口罩，以及屈臣氏獨家販售的蛋黃哥印花醫療口罩（大人／兒童款）等，走春拜年、出遊配戴應景花色口罩，絕對是親戚朋友間最受矚目的焦點。

屈臣氏本次販售的限定特殊印花款醫療級口罩總計備貨量超過280萬片，全台屈臣氏門市都買得到，不過各門市口罩到貨數量與時間不定，實際到貨數量與花色請以各門市為準，各款皆為限量售完為止。

即日起搶先限量開賣的包括「博寶兒醫療防護口罩佩佩豬30入盒裝」、「博寶兒醫療防護口罩波力30入盒裝」，售價皆為299元。1月27日限量開賣的包括「LINE FRIENDS新年款成人醫療口罩25入盒裝」、「LINE FRIENDS新年款兒童醫療口罩25入盒裝」，售價皆為299元，另外還有獨家款「屈臣氏 X 銀康醫療防護口罩金沙雀綠10入」、「屈臣氏 X 銀康醫療防護口罩順心圓滿10入」、「屈臣氏 X 銀康醫療防護口罩福星高罩10入」、屈臣氏 X 銀康醫療防護口罩柔情似雪10入」，皆為特價159元。1月30日屈臣氏獨家限量開賣「蛋黃哥成人醫療口罩25入盒裝」、「蛋黃哥兒童醫療口罩25入盒裝」，售價皆為289元。

屈臣氏 X 銀康醫療防護口罩－福星高照，1月27日限量開賣，10入裝特價159元。圖／屈臣氏提供
屈臣氏 X 銀康醫療防護口罩－福星高照，1月27日限量開賣，10入裝特價159元。圖／屈臣氏提供
屈臣氏與MIT口罩大廠銀康聯名推出的4款特殊印花口罩，將於1月27日限量開賣。圖／屈臣氏提供
屈臣氏與MIT口罩大廠銀康聯名推出的4款特殊印花口罩，將於1月27日限量開賣。圖／屈臣氏提供
屈臣氏 X 銀康醫療防護口罩－柔情似雪，1月27日限量開賣，10入裝特價159元。圖／屈臣氏提供
屈臣氏 X 銀康醫療防護口罩－柔情似雪，1月27日限量開賣，10入裝特價159元。圖／屈臣氏提供
屈臣氏 X 銀康醫療防護口罩－順心圓滿，1月27日限量開賣，10入裝特價159元。圖／屈臣氏提供
屈臣氏 X 銀康醫療防護口罩－順心圓滿，1月27日限量開賣，10入裝特價159元。圖／屈臣氏提供
屈臣氏1月30日獨家限量開賣「蛋黃哥成人醫療口罩25入盒裝」、「蛋黃哥兒童醫療口罩25入盒裝」，售價皆為289元。圖／屈臣氏提供
屈臣氏1月30日獨家限量開賣「蛋黃哥成人醫療口罩25入盒裝」、「蛋黃哥兒童醫療口罩25入盒裝」，售價皆為289元。圖／屈臣氏提供
屈臣氏即日起限量開賣博寶兒醫療防護口罩－佩佩豬30入盒裝，售價299元。圖／屈臣氏提供
屈臣氏即日起限量開賣博寶兒醫療防護口罩－佩佩豬30入盒裝，售價299元。圖／屈臣氏提供
屈臣氏即日起限量開賣博寶兒醫療防護口罩－波力30入盒裝，售價299元。圖／屈臣氏提供
屈臣氏即日起限量開賣博寶兒醫療防護口罩－波力30入盒裝，售價299元。圖／屈臣氏提供
屈臣氏 X 銀康醫療防護口罩－金沙雀綠，1月27日限量開賣，10入裝特價159元。圖／屈臣氏提供
屈臣氏 X 銀康醫療防護口罩－金沙雀綠，1月27日限量開賣，10入裝特價159元。圖／屈臣氏提供

口罩 蛋黃哥

延伸閱讀

桃園宮廟捐250萬元買口罩互助 鄭文燦：口罩保安康

戴好口罩就沒事？ 重症醫曝「脫口罩」方法：沒做好恐白戴

楊志良捷運拉口罩講電話 北捷：勸導不聽才會罰

口罩單周銷量倍增 第二波哆啦A夢醫療口罩明開賣

相關新聞

迷客夏「黑糖珍珠鮮奶」被爆含茶！孩子癲癇大發作 業者回應了

繼日前民眾爆料，迷客夏的「黑糖珍珠鮮奶」竟添加「紅茶」事件後，又有一名網友向媒體爆料指出，7歲的女兒罹患癲癇，不能喝含有...

台南這家影城開幕好坎坷 等了一年沒想到還是遇上疫情

位在台南仁德大同路上家樂福賣場旁的秀泰影城開幕好坎坷，原本去年就要開幕，因為疫情延後，預計本周五22日開幕，卻又遇上北部...

TOMICA官方唯一授權！入住君品酒店主題房 送限量小車

50年來風靡全世界、深受大小朋友與廣大車迷們喜愛的TOMICA（多美小汽車）來了！君品酒店結合首度移師海外的「トミカ博」...

新光三越會員點數準備好 扣1點抽178萬賓士一口氣送6台

新光三越目前累計240萬名會員，寵愛會員活動一次比一次大手筆，今年更是「史上最寵會員」的一次，準備總價超過千萬、共6台賓...

LINE FRIENDS、蛋黃哥、佩佩豬都有！屈臣氏8款「特殊限定款醫療口罩」限量開賣

隨著本土新冠肺炎案例現形，加上即將邁入年節團聚時刻，防疫步驟一定要做好做滿，通路也紛紛推出新年款、限定版口罩，屈臣氏即日...

晚宴或戶外？RICHARD MILLE RM 037白陶瓷腕表美型百搭

所有的顏色裡，白色擁有獨一無二的氣質，同時也最難表現。RICHARD MILLE為品牌原有的RM 037系列帶來最新的白...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。