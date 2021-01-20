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LINE FRIENDS、蛋黃哥、佩佩豬都有！屈臣氏8款「特殊限定款醫療口罩」限量開賣
隨著本土新冠肺炎案例現形，加上即將邁入年節團聚時刻，防疫步驟一定要做好做滿，通路也紛紛推出新年款、限定版口罩，屈臣氏即日起至1月30日將分三波限量推出應景且萌度破表的MIT特殊款口罩，像是兒童界重量級巨星「佩佩豬」與「波力」的兒童醫療口罩、大人小孩都愛不釋手的LINE FRIENDS新年版口罩（大人／兒童款）、屈臣氏與MIT口罩大廠銀康聯名推出的4款特殊印花口罩，以及屈臣氏獨家販售的蛋黃哥印花醫療口罩（大人／兒童款）等，走春拜年、出遊配戴應景花色口罩，絕對是親戚朋友間最受矚目的焦點。
屈臣氏本次販售的限定特殊印花款醫療級口罩總計備貨量超過280萬片，全台屈臣氏門市都買得到，不過各門市口罩到貨數量與時間不定，實際到貨數量與花色請以各門市為準，各款皆為限量售完為止。
即日起搶先限量開賣的包括「博寶兒醫療防護口罩佩佩豬30入盒裝」、「博寶兒醫療防護口罩波力30入盒裝」，售價皆為299元。1月27日限量開賣的包括「LINE FRIENDS新年款成人醫療口罩25入盒裝」、「LINE FRIENDS新年款兒童醫療口罩25入盒裝」，售價皆為299元，另外還有獨家款「屈臣氏 X 銀康醫療防護口罩金沙雀綠10入」、「屈臣氏 X 銀康醫療防護口罩順心圓滿10入」、「屈臣氏 X 銀康醫療防護口罩福星高罩10入」、屈臣氏 X 銀康醫療防護口罩柔情似雪10入」，皆為特價159元。1月30日屈臣氏獨家限量開賣「蛋黃哥成人醫療口罩25入盒裝」、「蛋黃哥兒童醫療口罩25入盒裝」，售價皆為289元。
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