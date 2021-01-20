LINE FRIENDS、蛋黃哥、佩佩豬都有！屈臣氏8款「特殊限定款醫療口罩」限量開賣

隨著本土新冠肺炎案例現形，加上即將邁入年節團聚時刻，防疫步驟一定要做好做滿，通路也紛紛推出新年款、限定版口罩，屈臣氏即日起至1月30日將分三波限量推出應景且萌度破表的MIT特殊款口罩，像是兒童界重量級巨星「佩佩豬」與「波力」的兒童醫療口罩、大人小孩都愛不釋手的LINE FRIENDS新年版口罩（大人／兒童款）、屈臣氏與MIT口罩大廠銀康聯名推出的4款特殊印花口罩，以及屈臣氏獨家販售的蛋黃哥印花醫療口罩（大人／兒童款）等，走春拜年、出遊配戴應景花色口罩，絕對是親戚朋友間最受矚目的焦點。

屈臣氏本次販售的限定特殊印花款醫療級口罩總計備貨量超過280萬片，全台屈臣氏門市都買得到，不過各門市口罩到貨數量與時間不定，實際到貨數量與花色請以各門市為準，各款皆為限量售完為止。