晚宴或戶外？RICHARD MILLE RM 037白陶瓷腕表美型百搭

所有的顏色裡，白色擁有獨一無二的氣質，同時也最難表現。RICHARD MILLE為品牌原有的RM 037系列帶來最新的白色陶瓷自動上鍊腕表，將白陶瓷、珍珠母貝和白K金三合為一，展現當代而俐落、貴氣也柔美的自信「腕間」風情。

身為品牌系列女表中的經典，RM 037曾經發表過無鑽、鑲鑽、複合材質、玫瑰金全鑲鑽等各種版本，並曾為瑪格羅比（Margot Robbie）、楊紫瓊等品牌超級好友所配戴，而新款的RM 037白色陶瓷版本則嘗試從RICHARD MILLE擅長的材質下手，並打造出白色ATZ陶瓷表圈與底蓋。

「她」具有經久不變的潔白色澤、優雅的啞光質感，以及將孔隙率降到最低，可以輕易地和不同色系的晚禮服、高級訂製服相搭襯，都能脫穎而出、自帶氣場。但背後製造的代價可不低：ATZ陶瓷材料是在2,000巴（Bar）的高壓下注射氧化鋁粉末成型，因而使硬度強化了百分之20到30、同時具備抗刮、耐衝擊和耐磨性。