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台南這家影城開幕好坎坷 等了一年沒想到還是遇上疫情

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南仁德秀泰影城周五開幕優惠活動受疫情影響延後。圖／取自秀泰臉書
台南仁德秀泰影城周五開幕優惠活動受疫情影響延後。圖／取自秀泰臉書

位在台南仁德大同路上家樂福賣場旁的秀泰影城開幕好坎坷，原本去年就要開幕，因為疫情延後，預計本周五22日開幕，卻又遇上北部群聚感染，決定取消開幕3天的優惠活動，延期辦理，22日照常開幕。

「等了一年好不容易開幕，沒想到又遇到疫情」秀泰影城在臉書公布取消開幕3天每場電只要100元的優惠，網友紛紛表示好可惜，沒想到影城延後一年開幕，還是躲不開疫情。

大同路上的家樂福原本是台糖量販店，一年多前由家樂福接手，並引進台南第一間秀泰影城，去年一月就試營運，本來大家以為試營運後就會開幕，還有人辦了會員卡，沒想到卻一等一年，影城最近公布終於將在22日正式營運。

家樂福公司表示，秀泰影城延後開幕主要是受到疫情影響，上片不穩定，而決定延後開幕。

秀泰近日公布即將開幕，1月22日周五到24日周日開幕首三日，打卡看電影，購票只要100元，不少網友摩拳擦掌，等著進場搶優惠，沒想到又突然公布優惠活動將延期舉辦，秀泰表示，因為近日疫情嚴峻，為避免太多人群聚，決定活動延後。

疫情 家樂福

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