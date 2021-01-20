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致敬紐約最潮插畫家！UNIQLO再推聯名UT系列 把療癒圖案穿上身

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
UNIQLO打造已故人氣插畫家Jason Polan的聯名紀念款，將過去知名的作品都化作T恤的圖案。圖／UNIQLO提供
UNIQLO打造已故人氣插畫家Jason Polan的聯名紀念款，將過去知名的作品都化作T恤的圖案。圖／UNIQLO提供

最受到消費者喜愛的UT系列，又將推出新款，此次UNIQLO打造了已故人氣插畫家Jason Polan的聯名紀念款，將過去知名的作品都化作T恤的圖案，讓人穿上身感覺很療癒。不僅如此，還提供了《愛麗絲夢遊仙境》、迪士尼公主系列，滿足不同客群的喜好。

曾多次和UNIQLO合作的Jason Polan不幸於去年病故，為了紀念他用生命紀錄了一個時代紐約客身影，今年再度推出聯名款，來向他致敬。UNIQLO以他的速寫草圖和筆記為題材，包含了Jason Polan拜訪東京時的繪畫，喜愛的長頸鹿、漢堡以及最能體現招牌風格的老虎素描，更首次推出記事本與紙膠帶等文創小物。畫風以簡練準確而又傳神，背後更有他獨特的藝術理念及想表達的人文關懷，所以看起來既可愛又療癒。

此外，為了滿足不同年齡的消費者，新一季的UT系列還推出了《愛麗絲夢遊仙境》合作款。因為部經典的迪士尼電影，今年迎來問世70週年，於是UNIQLO邀請2位日本新銳插畫家以不同的藝術風格重新詮釋。像是AUTO MOAI招牌的無臉風格讓愛麗絲更有個性，IZUMI SHIOKAWA的抽象線條畫風營造繽紛視覺效果，再再都讓熟悉的角色變得更潮更酷。同時，UNIQLO還提供了迪士尼公主UT系列童裝，以打開藏寶箱瞬間的感受為靈感，利用復古色鉛筆插畫圖樣，生動勾勒出每一位公主圖像，讓女孩都能穿得開心。

Jason Polan UT系列T恤590元。圖／UNIQLO提供
Jason Polan UT系列T恤590元。圖／UNIQLO提供

Jason Polan UT系列童裝T恤390元。圖／UNIQLO提供
Jason Polan UT系列童裝T恤390元。圖／UNIQLO提供

愛麗絲夢遊仙境UT系列女裝印花T恤590元。圖／UNIQLO提供
愛麗絲夢遊仙境UT系列女裝印花T恤590元。圖／UNIQLO提供

愛麗絲夢遊仙境UT系列女裝印花T恤590元。圖／UNIQLO提供
愛麗絲夢遊仙境UT系列女裝印花T恤590元。圖／UNIQLO提供

迪士尼公主UT系列女童印花T恤390元。圖／UNIQLO提供
迪士尼公主UT系列女童印花T恤390元。圖／UNIQLO提供

迪士尼公主UT系列女童印花T恤390元。圖／UNIQLO提供
迪士尼公主UT系列女童印花T恤390元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO 迪士尼

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