獨角獸添好運 費特肯22年單一麥芽威士忌酒禮
在神話傳說中，獨角獸是人類在森林中的守護神，也被人們當做是一種給人類帶來好運的瑞獸。有「獨角獸」暱稱、來自蘇格蘭東高地秘境酒廠費特肯（Fettercairn），也在新春獻上22年單一麥芽威士忌，希望為品飲者在新的一年裡帶來好運氣。
費特肯曾在19世紀末遭受祝融，也在20世紀初全球工業蕭條受到波及，曾是東高地唯一僅存的酒廠。費特肯宛如隱士般神秘的釀酒風格，在山麓間秘釀出舊時代工藝威士忌，也被譽為精品威士忌界的獨角獸。
費特肯運用獨創的「天使瀑布蒸餾法」，在蒸餾器上方安裝「冷水環繞降溫裝置」，利用凱恩戈姆山脈純淨泉水有效冷卻溫度，幫助最細緻純淨的蒸氣上升，蒸餾出高地區最甜美清新的酒體。長期被潑灑冷泉水的蒸餾器頸部氧化成銅綠色，是費特肯最為人所知的精神標誌。
尚格酒業於2019年引進基本款12年之外，更針對台灣市場，對於精品威士忌的收藏需求，引進高年份：28年、40年和50年費特肯單一麥芽蘇格蘭威士忌，2020年更進一步新加入了16年與22年，讓系列擁有更完整的年份風格，同時加深消費者對費特肯純淨、甜美的印象。
費特肯22年是唯一在美國白橡木波本桶中陳年，並在最後的13年換桶到另一精選的波本桶，以優化其獨特的風格發展，未經冷凝過濾和酒用焦糖調色，以彰顯費特肯的核心特徵，適合年節與親朋好友相聚以及贈禮品飲。
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