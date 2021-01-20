快訊

美軍變卦、台灣重災？F-16戰機電戰系統之爭方興未艾

獨角獸添好運 費特肯22年單一麥芽威士忌酒禮

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
費特肯16、28、22年酒款。圖／尚格酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
費特肯16、28、22年酒款。圖／尚格酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

在神話傳說中，獨角獸是人類在森林中的守護神，也被人們當做是一種給人類帶來好運的瑞獸。有「獨角獸」暱稱、來自蘇格蘭高地秘境酒廠費特肯（Fettercairn），也在新春獻上22年單一麥芽威士忌，希望為品飲者在新的一年裡帶來好運氣。

費特肯曾在19世紀末遭受祝融，也在20世紀初全球工業蕭條受到波及，曾是東高地唯一僅存的酒廠。費特肯宛如隱士般神秘的釀酒風格，在山麓間秘釀出舊時代工藝威士忌，也被譽為精品威士忌界的獨角獸。

費特肯運用獨創的「天使瀑布蒸餾法」，在蒸餾器上方安裝「冷水環繞降溫裝置」，利用凱恩戈姆山脈純淨泉水有效冷卻溫度，幫助最細緻純淨的蒸氣上升，蒸餾出高地區最甜美清新的酒體。長期被潑灑冷泉水的蒸餾器頸部氧化成銅綠色，是費特肯最為人所知的精神標誌。

尚格酒業於2019年引進基本款12年之外，更針對台灣市場，對於精品威士忌的收藏需求，引進高年份：28年、40年和50年費特肯單一麥芽蘇格蘭威士忌，2020年更進一步新加入了16年與22年，讓系列擁有更完整的年份風格，同時加深消費者對費特肯純淨、甜美的印象。

費特肯22年是唯一在美國白橡木波本桶中陳年，並在最後的13年換桶到另一精選的波本桶，以優化其獨特的風格發展，未經冷凝過濾和酒用焦糖調色，以彰顯費特肯的核心特徵，適合年節與親朋好友相聚以及贈禮品飲。

費特肯採用全球唯一天使瀑布蒸餾法，在蒸餾器外留下淺綠痕跡。圖／尚格酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
費特肯採用全球唯一天使瀑布蒸餾法，在蒸餾器外留下淺綠痕跡。圖／尚格酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
費特肯22年單一麥芽蘇格蘭威士忌，建議售價8,000元。圖／尚格酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
費特肯22年單一麥芽蘇格蘭威士忌，建議售價8,000元。圖／尚格酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
位於群山麓下的費特肯酒廠。圖／尚格酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
位於群山麓下的費特肯酒廠。圖／尚格酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

高地 蘇格蘭

延伸閱讀

百富匯聚匠心 推出「聚而成圓」限量禮盒

Stuart Fear在台灣 愛上故鄉的威士忌

獨立裝瓶之王BB&R精選 2021年貝瑞萃選雪莉桶禮盒上市

用法國干邑桶熟成！ 蘭貝愛爾蘭威士忌新年禮盒上市

相關新聞

木沐簡域 細細打磨出實用和舒適

簡潔純粹的設計，讓樸素、自在的氛圍瀰漫在空間之中，營造一處遠離塵囂能使人靜下來休息的地方。使用大地色系的材質，一個倍感治癒的空間，更在意褪去勞頓後享受與家人相處的時光，簡約低調的風格，細細打磨出實用和舒適。

理想生活 體貼各世代生活的格局

隨著社會的變遷，家庭的組成結構漸趨多元，傳統東方人三代同堂的居住習慣也逐漸式微。

獨角獸添好運 費特肯22年單一麥芽威士忌酒禮

在神話傳說中，獨角獸是人類在森林中的守護神，也被人們當做是一種給人類帶來好運的瑞獸。有「獨角獸」暱稱、來自蘇格蘭東高地秘...

影／法鼓山除夕撞鐘改直播為主 邀梁朝偉等人線上暖身

一年一度的法鼓山除夕撞鐘跨年祈福，是深具意義的除夕活動。因應疫情，法鼓山今天宣布法鼓山除夕撞鐘首度改以線上直播為主的方式...

現賺890！COLD STONE送加倍券　蛋黃哥禮盒新登場

新春送禮也能送可愛！COLD STONE今年跨界聯名療癒感十足「蛋黃哥」，自1月22日起推出「蛋黃哥福氣禮盒」冰淇淋大福...

因應防疫需求！ 台中萬和宮取消除夕夜發錢母

台中南屯萬和宮董事長蕭清杰說，萬和宮為避免信徒為搶頭香推擠受傷，原本計畫在今年除夕夜開廟門發放500個萬和宮錢母，因應防...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。