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影／法鼓山除夕撞鐘改直播為主 邀梁朝偉等人線上暖身

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
法鼓山自2007年起，每年除夕夜舉行撞鐘祈福儀式。圖／法鼓山提供
法鼓山自2007年起，每年除夕夜舉行撞鐘祈福儀式。圖／法鼓山提供

一年一度的法鼓山除夕撞鐘跨年祈福，是深具意義的除夕活動。因應疫情，法鼓山今天宣布法鼓山除夕撞鐘首度改以線上直播為主的方式進行，並從今日起邀來請張學友、梁朝偉、張淑芬、嚴長壽、林義傑、蔡明忠等等108名百工百業代表，參與除夕撞鐘線上暖身活動。

法鼓山表示，除夕撞鐘祈福提升對疫情的防範準則，並期以鐘聲安定社會、淨化人心。2021年法鼓山除夕撞鐘跨年祈福，將首度改以線上直播為主的方式進行，邀請民眾除夕夜可在活動網站平台，隨選不同的觀看視角，共同聽見幸福的鐘聲。

同時，從今日上午10點開始到除夕夜，已陸續邀請張學友、梁朝偉、張淑芬、嚴長壽、林義傑、蔡明忠等等108名百工百業代表，參與除夕撞鐘線上暖身活動─「#108 for All‧為世界祈福」，透過影音分享，凝聚聲聲祝福，盼願來自台灣的法華鐘響，帶給世界祥和平安。

法鼓山表示，全球唯一採青銅鐫鑄經中之王的法華梵鐘，即將在2月11日晚間9點半後，再度為人間的平安自在，揚起108響。今年除夕撞鐘首次發起線上暖身，有108位百工百業代表應法鼓山之邀，參與「#108 for All‧為世界祈福」的影音分享，回顧新冠疫情帶來的警示衝擊，人人凝聚聲聲祝福，盼願法華鐘響、世間平安。

法鼓山自2007年起，每年除夕夜舉行的撞鐘祈福儀式。方丈和尚果暉法師表示，此一儀式以法華鐘聲108響，傳遞淨化煩惱、增長慈悲智慧的圓滿祝福。當我們的心念專注於聆聽鐘聲，當下就能減少煩惱，而多一些慈悲與智慧，以生命同體的宏觀，祝福眾生安樂、世界和平。

法鼓山表示，無論身在何處，今年除夕夜民眾都能隨選不同視角，聽見來自台灣的幸福鐘聲，開啟新年大好希望。而為社會大眾安心，活動提高防疫準則，當天撞鐘改採線上直播為主；各界嘉賓則須實名報到，並分設梯次，限縮與會名額。活動官網也將配合政府政策，保留、說明舉辦方式的變動調整，網址： https://newyearbell.ddm.org.tw/

法鼓山自2007年起，每年除夕夜舉行撞鐘祈福儀式。圖／法鼓山提供
法鼓山自2007年起，每年除夕夜舉行撞鐘祈福儀式。圖／法鼓山提供

除夕夜 直播 疫情

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