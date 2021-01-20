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現賺890！COLD STONE送加倍券 蛋黃哥禮盒新登場
新春送禮也能送可愛！COLD STONE今年跨界聯名療癒感十足「蛋黃哥」，自1月22日起推出「蛋黃哥福氣禮盒」冰淇淋大福禮盒，不僅包裝、保冷袋皆呈現蛋黃哥的造型，兩款冰淇淋大福也呼應蛋黃哥的可愛形象，每組還加贈「冰淇淋買1送1券」。另外自1月20日起，官方LINE也會發送「酷聖振心券」，可享消費現賺890元的優惠。
過去COLD STONE過去曾經推出HELLO KITTY、粉紅兔兔、布丁狗等不同主題的聯名冰淇淋蛋糕，此次所推出的「蛋黃哥福氣禮盒」，包裝使用蛋黃哥造型，雙面保冷袋也可見到滿滿的蛋黃哥形象，可愛又輕鬆。2款冰淇淋大福中，外層則均是使用水晶麻糬皮，而草莓冰淇淋大福呼應蛋黃哥的可愛形象；蛋黃哥的慵懶，則是以芒果冰淇淋來呈現，讓民眾一次享受雙重風味，每盒共6入，售價666元，限量1,000盒，每組加贈冰淇淋買1送1券。1月22日至2月28日期間購買，可享9折優惠。
自1月20日起，官方LINE以「加倍」概念發送限時「酷聖振心券」，每位酷聖石官方LINE好友即可獲得2張電子券。即日起至2月2日前持「200元酷聖振心券」購買2杯冰淇淋含原味脆餅，原價430元，激省價200元；持「500元酷聖振心券」購買2桶OURS歡樂桶冰淇淋，原價1,160元，激省價500元，總共可現省890元。
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