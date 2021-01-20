現賺890！COLD STONE送加倍券　蛋黃哥禮盒新登場

新春送禮也能送可愛！COLD STONE今年跨界聯名療癒感十足「蛋黃哥」，自1月22日起推出「蛋黃哥福氣禮盒」冰淇淋大福禮盒，不僅包裝、保冷袋皆呈現蛋黃哥的造型，兩款冰淇淋大福也呼應蛋黃哥的可愛形象，每組還加贈「冰淇淋買1送1券」。另外自1月20日起，官方LINE也會發送「酷聖振心券」，可享消費現賺890元的優惠。

過去COLD STONE過去曾經推出HELLO KITTY、粉紅兔兔、布丁狗等不同主題的聯名冰淇淋蛋糕，此次所推出的「蛋黃哥福氣禮盒」，包裝使用蛋黃哥造型，雙面保冷袋也可見到滿滿的蛋黃哥形象，可愛又輕鬆。2款冰淇淋大福中，外層則均是使用水晶麻糬皮，而草莓冰淇淋大福呼應蛋黃哥的可愛形象；蛋黃哥的慵懶，則是以芒果冰淇淋來呈現，讓民眾一次享受雙重風味，每盒共6入，售價666元，限量1,000盒，每組加贈冰淇淋買1送1券。1月22日至2月28日期間購買，可享9折優惠。