財神廟加持＋抽萬元黃金！亞尼克「大桔大利」生乳捲

因應年節贈禮需求，甜品店「亞尼克」推出有一系列新春禮盒，並且限量推出新口味「大桔大利」生乳捲，不僅佩掛有金山財神廟加持的祈福開運金，還可參加抽獎，有機會獲得價值萬元的9999黃金金元寶、開運購物金等好禮。

此次新推出的「大桔大利生乳捲」，蛋糕表面的裝飾有冰糖橙片，內餡則是輕盈的橙橘奶霜融合北海道奶霜、法國四季橘果泥、橘皮醬與橙汁，帶有酸甜與甘苦並存的層次感，同時包裝也特別設計新裝，另外綁繩上均掛有經萬里金山財神廟加持的「祈福開運金」，1月20日起至2月26日期間限時供應，共限量2萬條，每條450元。

亞尼克也以繽紛的外盒與包裝，推出「雙捲禮盒」，每盒均有2種口味的生乳捲，共有「原味＋鮮芋奶霜」、「原味＋特黑」、「原味＋大桔大利」等3種選擇，每盒售價為525～595元。除此之外，還有米蘭硬布丁、一口餅乾綜合禮盒、法式蛋白餅、喜Q餅、地瓜千層酥禮盒等等不同的選擇。其中一口餅乾綜合禮盒，原價580元，兩盒優惠價1089元，買10盒再送1盒；法式蛋白餅單盒125元，2盒199元、3盒288元。