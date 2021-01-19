怒海潛將三代目！ORIS Carl Brashear潛水腕表 機芯再強化

2021年甫開春，瑞士鐘表品牌豪利時（ORIS）火速帶來最新腕表：與Carl Brashear基金會合作的第三代Carl Brashear潛水限量腕表，除了三度向美國首位非裔潛水士官長致意，並換上新款品牌自製自動上鍊機芯Cal.401，動力長達五日並具高抗磁特點，性能再升級。

因意外被截肢的Carl Brashear仍積極進行各項運動復健，精神令人感佩。圖 / ORIS提供。

使用Cal.401自動上鍊機芯的第三代Carl Brashear限量潛水腕表，據官方數據，可達每日-3/+5秒的誤差，訂價約12萬3,000元，預計二月到貨。圖 / ORIS提供。

Carl Brashear是美國首位非裔潛水士官長，他在1948年以17歲之姿加入美國海軍，彼時美國軍隊廢除種族隔離不久，軍中仍帶有種族歧視，他因一次意外被截肢，但果滿勇猛的精神令他即便戴上義肢仍積極透過舉重、蹲跳、跑步等各項運動復健，動容事蹟並曾在2000年頒上大螢幕，由勞勃狄尼諾（Robert De Niro）、小古巴古丁（Cuba Gooding, Jr）與莎莉賽隆（Charlize Theron）共同演出。

身為首位被截肢的美國非裔海軍士官長，Carl Brashear的事蹟也曾被拍攝成電影「怒海潛將」於2000年上映。圖 / ORIS提供。

ORIS曾在2016、2018年分別推出第一與第二代的Carl Brashear潛水腕表，表款皆使用青銅表殼搭配藍色表面，因為舊式的潛水衣正是以青銅為材質，同時青銅也具隨時間變化成色的迷人特點，第一代為三針自動款式、第二代則為計時碼表功能，各限量2,000只。

最新第三代Carl Brashear潛水限量腕表則搭配去年發表的自製自動上鍊機芯，並因具小秒針功能機芯型號為Cal.401；由於機芯捨棄滾珠軸承、改用低摩擦的滑動軸承系統可降低磨損，加上加上雙發條盒設計，讓動力儲存一次推向五日鍊的穩定狀態。

來自荷蘭的女性設計師品牌Erica's Original，是歐洲頗富好評的手工表帶品牌，並與ORIS合作，製造了專利的MN軍用尼龍表帶。圖 / 翻攝自instagram。

與Erika’s Originals合作的藍色彈性尼龍編織表帶配青銅帶扣，配戴彈性舒適。圖 / ORIS提供。

40毫米的青銅表殼同時採用與Erika’s Originals合作的藍色彈性尼龍編織表帶配青銅帶扣，一旦在官網註冊MyOris會員與腕表資料後，將享延長8年、共10年的保固期，但防水檢查則建議以5年為期。表款將採限量全球2,000只發行、台灣預計將到貨約80只，並將於全省直營通路、限量販售。

第三代的Carl Brashear限量潛水腕表，維持青銅材質與深藍色表面，但機芯具備五日長動能與超長保固。圖 / ORIS提供。