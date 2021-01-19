怒海潛將三代目！ORIS Carl Brashear潛水腕表 機芯再強化
2021年甫開春，瑞士鐘表品牌豪利時（ORIS）火速帶來最新腕表：與Carl Brashear基金會合作的第三代Carl Brashear潛水限量腕表，除了三度向美國首位非裔潛水士官長致意，並換上新款品牌自製自動上鍊機芯Cal.401，動力長達五日並具高抗磁特點，性能再升級。
Carl Brashear是美國首位非裔潛水士官長，他在1948年以17歲之姿加入美國海軍，彼時美國軍隊廢除種族隔離不久，軍中仍帶有種族歧視，他因一次意外被截肢，但果滿勇猛的精神令他即便戴上義肢仍積極透過舉重、蹲跳、跑步等各項運動復健，動容事蹟並曾在2000年頒上大螢幕，由勞勃狄尼諾（Robert De Niro）、小古巴古丁（Cuba Gooding, Jr）與莎莉賽隆（Charlize Theron）共同演出。
ORIS曾在2016、2018年分別推出第一與第二代的Carl Brashear潛水腕表，表款皆使用青銅表殼搭配藍色表面，因為舊式的潛水衣正是以青銅為材質，同時青銅也具隨時間變化成色的迷人特點，第一代為三針自動款式、第二代則為計時碼表功能，各限量2,000只。
最新第三代Carl Brashear潛水限量腕表則搭配去年發表的自製自動上鍊機芯，並因具小秒針功能機芯型號為Cal.401；由於機芯捨棄滾珠軸承、改用低摩擦的滑動軸承系統可降低磨損，加上加上雙發條盒設計，讓動力儲存一次推向五日鍊的穩定狀態。
40毫米的青銅表殼同時採用與Erika’s Originals合作的藍色彈性尼龍編織表帶配青銅帶扣，一旦在官網註冊MyOris會員與腕表資料後，將享延長8年、共10年的保固期，但防水檢查則建議以5年為期。表款將採限量全球2,000只發行、台灣預計將到貨約80只，並將於全省直營通路、限量販售。
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