「網購年貨節」買起來！夯品1元加價購、迪化街乾貨5折起 還可線上點燈保平安
農曆春節前夕忙著採買年貨、伴手禮又必須兼顧防疫，電商平台強推線上年貨節，各式年貨、禮品、掃除用品、除舊布新3C家電都能一指搞定。Yahoo奇摩購物中心「年貨節」推出夯品1元加價購；蝦皮購物將年貨第一戰場「迪化街」搬到線上，超過30間人氣老店年節必備乾貨下殺5折起；momo購物網則看準年節期間線上點燈熱潮，打造「年節點燈大街」，讓消費者在疫情期間避免出入人潮眾多的宮廟，線上點燈祈福求好運平安更方便。
Yahoo奇摩購物中心網羅年菜、伴手禮、掃除家電、居家清潔等商品，即日起至2月7日推出「年貨節」活動，不僅狂撒千萬紅包，更集結膳魔師隔溫碗、樂扣樂扣保鮮盒、華佗扶元堂滴雞精膠囊等夯品1元即可加購，全站單日消費滿3,000送300購物金、累送無上限，選購24h快速到貨商品單日消費滿萬送千元購物金。
Yahoo奇摩超級商城即日起至1月27日祭出「牛轉好運到」活動，精選理膚寶水多容安乳液組、白蘭箱購洗碗精等年終大禮包下殺5折起，跨店消費滿額最高現折1,200元，消費不限金額即可抽總值近7萬元的純金招財金牛；1月21日至1月27日加碼發折價券現領現用、單筆消費滿千元還可抽PS5。
蝦皮購物獨家攜手台北迪化商圈發展促進會打造「2.2蝦拼年貨節」線上年貨大街，蒐羅李亭香、黃長生藥行等超過30間人氣老店進駐，年節必備乾貨下殺5折起，1月25日至1月28日更加贈5折限量優惠神券。推薦商品包括「CEBU宿霧芒果乾」下殺5折活動價99元、「鮮綠生活烏魚子精裝禮盒組」6折活動價959元；百年糕餅老店李亭香夯品「金龜小財庫」只要200元就能擁有3枚金錢龜糕點，其中還有1個朝運金龜適合過年拜拜；經營了一甲子的黃長生藥行使用漢方調配的「藥浴包」銅板價80元就能入手。
此外，蝦皮購物更聯手迪化街再加碼，即日起至1月28日活動期間在川正參藥行、正太藥行等9間迪化街指定店家購物滿888元，就有機會抽中李日勝、黃長生藥行、六安堂參藥行、鯉魚、正新蔘藥行、聯通漢芳等6家迪化街名店限量禮盒，內容物包含烏魚子、鮑魚罐、干貝、燕窩等，價值最高2,000元。
momo購物網「年節點燈大街」集結鹿港天后宮、烘爐地土地公、大甲鎮瀾宮及多位命理老師加持點燈服務，包含光明燈、安太歲、文昌燈、月老姻緣簿、財神燈。momo購物網「牛B年貨節」也與鹿港天后宮攜手推出兩款獨家聯名平安符，即日起至1月24日每日累積消費滿3,000元，即可登記免費領取「綠色健康平安」或「粉色牛轉錢坤」平安符2選1，每日限量各200個。
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